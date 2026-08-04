Manifestaciones hoy martes en CDMX; te damos alternativas viales

Hoy martes 4 de agosto en la Ciudad de México se esperan al menos 10 manifestaciones en diversos horarios y zonas. También habrá siete eventos masivos que podrían afectar tus traslados.

MANIFESTACIONES

Jubilados y pensionados del IMSS protestarán frente a la Suprema Corte

Integrantes de la Unión Nacional de Comités del IMSS se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Centro Histórico, para exigir respeto a los derechos de jubilados y pensionados, así como transparencia en el manejo de los recursos de cesantía y vejez. No descartan instalar un plantón ni la llegada de autobuses con manifestantes de otros estados, por lo que podrían registrarse afectaciones durante gran parte del día.

Los jubilados también marcharon sobre Paseo de la Reforma Rodolfo Dorantes

Alternativa vial: Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier, Izazaga y Eje 1 Norte.

Activistas ambientales realizarán evento en la Estela de Luz

A las 10:30 horas, la organización Nuestro Futuro A.C. llevará a cabo la inauguración de la actividad "Ecos del Océano", una intervención artística y comunitaria para promover la protección del Golfo de California y las ballenas. Se prevé la presencia de colectivos ambientalistas y posibles afectaciones en los alrededores de Chapultepec.

Estela de Luz construida en el gobierno de Felipe Calderón

Alternativa vial: Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Mariano Escobedo y Avenida Chapultepec.

Plataforma 4:20 instalará jornada informativa en el Monumento a la Madre

Alrededor del mediodía, integrantes de Plataforma 4:20 realizarán una jornada para recolectar firmas, brindar información sobre derechos cannábicos y ofrecer talleres de reducción de riesgos, además de charlas sobre legislación relacionada con el consumo de cannabis.

Alternativa vial: Paseo de la Reforma, Circuito Interior, Río Tíber y Avenida Chapultepec.

Estudiantes del IPN sostendrán mesa de trabajo en Santo Tomás

A las 12:00 horas, alumnos del Instituto Politécnico Nacional acudirán a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas para participar en una mesa de diálogo con autoridades del IPN. Buscarán avances en su pliego petitorio relacionado con transparencia, democratización y presuntos casos de corrupción. Al concluir podrían realizar una asamblea informativa.

Pese al desalojo del inmueble ocupado desde mayo, ambas partes confirmaron que continuarán en las mesas de negociación programadas. Captura de Pantalla

Alternativa vial: Circuito Interior, Marina Nacional, Calzada México-Tacuba y Avenida de los Maestros.

Jubilados capitalinos se reunirán en Tlatelolco

A las 11:00 horas, integrantes de la Alianza por un Futuro Mejor sostendrán una reunión en el Ágora de Tlatelolco para informar sobre temas relacionados con las prestaciones de jubilados y pensionados de la Ciudad de México. Alternativa vial: Eje 2 Norte, Insurgentes Norte, Paseo de la Reforma y Flores Magón.

Comunidad del IPN protestará frente a Canal Once

También a las 11:00 horas, estudiantes del Politécnico realizarán un mitin frente a Canal Once para denunciar hechos ocurridos recientemente dentro de la televisora y anunciar las acciones que seguirán. No descartan bloqueos ni la incorporación de otros colectivos. Alternativa vial: Circuito Interior, Marina Nacional, México-Tacuba y Avenida Cuitláhuac.

Realizarán proyección sobre Fidel Castro en la Cineteca Nacional Chapultepec

A las 18:00 horas, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba proyectará un documental sobre Fidel Castro con motivo del centenario de su nacimiento. Se prevé la asistencia de representantes diplomáticos de Cuba en México. Alternativa vial: Vasco de Quiroga, Autopista México-Toluca, Prolongación Paseo de la Reforma y Avenida Constituyentes.

Movimiento de Regeneración Sindical continuará con recolección de firmas

Durante todo el día, integrantes del movimiento permanecerán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, en la alcaldía Benito Juárez, donde continuarán reuniendo firmas como parte de su caravana por los derechos laborales. Alternativa vial: División del Norte, Eje 8 Sur, Avenida Universidad y Circuito Interior.

Colectivo 'No Más Presos Inocentes' acudirá a audiencia en el Reclusorio Oriente

Durante el día, integrantes del colectivo asistirán a una audiencia para exigir la revisión del proceso contra un presunto feminicida, al denunciar presuntas irregularidades y violaciones al debido proceso. Alternativa vial: Eje 5 Sur, Anillo Periférico, Ermita Iztapalapa y Avenida Tláhuac.

Colectivo 'Somos Ellas' respaldará a víctima de violencia sexual

También durante el día, el colectivo acudirá a los juzgados del Reclusorio Oriente para exigir que se sancione conforme a derecho al presunto responsable de un caso de violencia sexual. Alternativa vial: Eje 5 Sur, Avenida Tláhuac, Periférico Oriente y Canal de Garay.

EVENTOS MASIVOS

Harry Stylers se presentará a las 21:00 horas en el Estadio GNP Seguros. Alternativa vial: Viaducto, Eje 3 Oriente y Río Churubusco.

Continúa la filmación del documental "Zócalo, el corazón de México" en el Centro Histórico. Alternativa vial: Eje Central, Fray Servando e Izazaga.

Siguen las actividades de Vacaciones de Verano 2026 en las 16 alcaldías. Alternativa vial: Utilizar las vialidades primarias de cada zona.

Continúa la exposición "México Aquí, el lugar donde todo México converge" en el Monumento a la Madre. Alternativa vial: Reforma, Circuito Interior y Avenida Chapultepec.

La Arena México albergará una función de Lucha Libre Profesional a las 19:30 horas. Alternativa vial: Eje Central, Chapultepec y Doctor Río de la Loza.

Continúan las Fiestas Patronales de San Lorenzo Diácono y Mártir, en Tlalpan. Alternativa vial: Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan.

Siguen las celebraciones de la Mayordomía de San Ignacio de Loyola, en Iztapalapa. Alternativa vial: Ermita Iztapalapa, Eje 6 Sur y Avenida Javier Rojo Gómez.