García Harfuch: Detienen a persona en Tlalpan con 217 kilogramos de cocaína

Autoridades federales y de la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Tlalpan a una persona que transportaba 217 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo.

La detención fue resultado de labores de vigilancia realizadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Fue detenida una persona que transportaba 217 kg de cocaína ocultos en un compartimento de un vehículo”, informó Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

García Harfuch señaló que “continuará la investigación para definir rutas de trasiego así como el destino final”.

Las autoridades mantienen las indagatorias para determinar la procedencia de la droga, la ruta utilizada para su traslado y el destino que tendría el cargamento.

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