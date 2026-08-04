Brugada propone Policía Metropolitana entre CDMX, Edomex, Morelos e Hidalgo

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada señaló que el futuro del Valle de México no puede depender de que cada estado trabaje por separado. Durante la primera sesión de 2026 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México, aseguró que, si la región quiere crecer y resolver sus problemas, necesita actuar como un solo bloque.

Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México (CDMVM) Especial

Destacó el peso que tiene esta zona, donde viven más de 23 millones de personas, dijo que concentra el 17% de la población del país y genera el 28% del PIB nacional. Incluso detalló: si el Valle de México fuera un país, sería la cuarta economía más grande de América Latina.

Uno de los anuncios fue la incorporación del municipio de Huitzilac, Morelos, a la Zona Metropolitana, con lo que ahora son 84 municipios y alcaldías distribuidos entre Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México (CDMVM)

La mandataria capitalina insistió en que problemas como la falta de agua, la inseguridad, el transporte y el medio ambiente no conocen límites territoriales, por lo que las soluciones tampoco deberían tenerlos. Recordó que todos comparten la misma cuenca y que cada día más de un millón de trabajadores y unos 270 mil estudiantes cruzan de una entidad a otra.

Policía Metropolitana

En materia de seguridad, planteó la creación de una Policía Metropolitana que permita compartir información, coordinar operativos y cerrar espacios que hoy aprovecha la delincuencia. También celebró el avance para poner en marcha un C5 Metropolitano.

Primera Sesión Ordinaria 2026 del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del Valle de México (CDMVM)

Además, propuso integrar mejor el transporte público entre las entidades, impulsar un plan conjunto de acción climática, fortalecer la reforestación en las zonas limítrofes y avanzar hacia un gran corredor verde que conecte el oriente de la Ciudad de México con municipios mexiquenses.

Otro de los planteamientos fue homologar algunas reglas fiscales y administrativas entre los estados para evitar ventajas por diferencias legales. Aclaró que no se trata de crear nuevos impuestos, sino de que los ya existentes se cobren de manera pareja.

Durante la sesión también se aprobaron siete acuerdos, entre ellos la incorporación de Huitzilac y diversos lineamientos para la operación del Consejo.

Por su parte, la titular de Sedatu, Edna Vega, informó que en los últimos dos años se realizaron 175 reuniones de trabajo, decenas de talleres y consultas con comunidades indígenas, además de recorridos y mesas técnicas que sirvieron para elaborar el documento base del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana.

En el encuentro participaron también la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez; la gobernadora de Morelos, Margarita González Sarabia; y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca. Los tres coincidieron en que la coordinación entre las cuatro entidades será clave para mejorar la seguridad, la movilidad y el desarrollo de toda la región.