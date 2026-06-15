Manifestaciones hoy lunes 15 de junio en CDMX; habrán cinco concentraciones

Este lunes 15 de junio, la Ciudad de México tendrá una jornada de diversas movilizaciones en distintas alcaldías; de acuerdo con la agenda oficial de protestas, al menos cinco concentraciones se tienen programadas para hoy.

Entre ellas destaca la convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que prevé reunir a unas 800 personas en la caseta de Tlalpan correspondiente a la autopista México-Cuernavaca.

La movilización está programada para las 10:30 horas. De acuerdo con la información disponible, los manifestantes podrían permitir el paso libre en los carriles con dirección a la Ciudad de México. Sin embargo, las autoridades no descartan complicaciones viales en la zona, por lo que exhortaron a los automovilistas a tomar previsiones.

Otra concentración más es la que ya iniciaron Trabajadores Eventuales Precarios de la Secretaría de Salud de Guerrero se concentrarán en las oficinas centrales del IMSS-BIENESTAR, ubicadas en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, la cual dio inicio a las 7:00 horas.

A las 15:00 horas, integrantes del Núcleo de Solicitantes de Vivienda acudirán a la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México, ubicada en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, para solicitar su incorporación a programas habitacionales. Se prevé la asistencia de aproximadamente 40 personas.

Asimismo, la Unión Ciudadana Democrática mantendrá actividades durante toda la jornada frente a las oficinas de la dependencia. Con una participación estimada de 30 personas, el grupo exige atención a diversos planteamientos relacionados con la política de vivienda.

Entre las movilizaciones previstas también se encuentra una reunión informativa enfocada en la defensa y preservación del ajolote mexicano, programada en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico.

Aunque se espera que las protestas se desarrollen sin incidentes mayores, las autoridades mantienen monitoreo permanente debido al impacto que podrían generar en la movilidad. Especial IA / Fernando Dávila

¿Qué recomiendan las autoridades?

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) recomendó a conductores y peatones consultar información actualizada antes de salir de casa, así como considerar rutas alternas en caso de transitar por las alcaldías Tlalpan, Iztacalco, Álvaro Obregón o el Centro Histórico.

Además, sugirió contemplar tiempos adicionales de traslado, especialmente durante los horarios de mayor actividad de las movilizaciones, previstos para las 7:00, 10:30, 14:00 y 15:00 horas.

Aunque se espera que las protestas se desarrollen sin incidentes mayores, las autoridades mantienen monitoreo permanente debido al impacto que podrían generar en la movilidad de la ciudad.