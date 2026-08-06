Manifestaciones hoy en CDMX ¡Sal con tiempo, que no se te haga tarde!

Hoy jueves 6 de agosto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México prevé 8 concentraciones, 7 citas agendadas, 10 rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento en distintos puntos de la capital. Además, se espera un día pasado por agua ya que la lluvia fuerte amenaza con llegar por la tarde y noche acompañada de tormenta eléctrica, granizo y fuertes rachas de viento.

MANIFESTACIONES

Movimiento Antorchista anunciará próximo evento nacional

A las 10:00 horas, integrantes del Movimiento Antorchista Nacional y de la Ciudad de México ofrecerán una conferencia de prensa en una fonda ubicada sobre Bucareli para dar a conocer los detalles de un evento nacional que realizarán en los próximos días. Se espera presencia de simpatizantes en la zona. Como ruta alterna puedes usar: Paseo de la Reforma, Balderas, Avenida Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas.

Antorchistas amenazan con mantener bloqueos

Presentarán informe sobre desapariciones y agresiones contra pueblos indígenas

A las 11:30 horas, la organización Voces del Territorio convocó a una conferencia de prensa en la colonia Juárez, donde dará a conocer los resultados de un ejercicio de documentación sobre casos de desaparición forzada y agresiones digitales contra personas indígenas. Al encuentro asistirán diversas organizaciones defensoras de derechos humanos. Mejor ve por: Paseo de la Reforma, Insurgentes, Chapultepec y Circuito Interior.

Promoverán firmas a favor de la muerte digna

Al mediodía, la asociación civil "Libertad para Morir" instalará un módulo en el Centro Nacional de las Artes para reunir firmas en apoyo a una iniciativa que busca permitir la asistencia médica para pacientes con enfermedades avanzadas o incurables que deseen acceder a una muerte digna. Opción vial: Río Churubusco, Calzada de Tlalpan, Eje Central y División del Norte.

Gobierno de López Obrador promoverá el derecho a muerte digna

Estudiantes del IPN informarán avances de su movimiento

También a las 12:00 horas, alumnos de la UPIITA del Instituto Politécnico Nacional realizarán una asamblea informativa para explicar los acuerdos alcanzados con las autoridades y los avances de su pliego petitorio. No descartan realizar brigadeo en las inmediaciones del plantel. Si buscas evitar la zona, utiliza: Avenida Acueducto, Avenida Ticomán, Insurgentes Norte y Eje Central.

Pese al desalojo del inmueble ocupado desde mayo, ambas partes confirmaron que continuarán en las mesas de negociación programadas. Captura de Pantalla

Telefonistas ofrecerán conferencia sobre revisión contractual

A las 12:00 horas, la Alianza Nacional Telefonista acudirá al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para informar sobre el proceso de revisión contractual entre Telmex y el Sindicato de Telefonistas. No se descartan afectaciones viales durante el desarrollo de la actividad. Una vía alterna es: Periférico Sur, Insurgentes Sur, Avenida San Fernando y Viaducto Tlalpan.

Vecinos de GAM pedirán atención a socavones y áreas verdes

Ya por la tarde, a las 17:30 horas, vecinos del Camellón 503 sostendrán una reunión frente a una primaria de la colonia Héroes de Cerro Prieto para exigir atención a socavones, frenar la tala de árboles y solicitar una jornada de reforestación. Para rodear el punto puedes tomar: Avenida Gran Canal, Eduardo Molina, Ferrocarril Hidalgo y Centenario.

Organizaciones sociales prepararán plan de acción

A las 17:30 horas, integrantes de la Asamblea por el Común y Contra la Guerra se reunirán en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para definir las acciones que emprenderán en temas relacionados con el capitalismo, el sionismo, el despojo y el neoliberalismo. Incluso podrían realizar brigadeo informativo al exterior. Como opción para evitar la zona está: Avenida Universidad, División del Norte, Río Churubusco y Circuito Interior.

Movimiento de Regeneración Sindical mantendrá jornada de firmas

Durante el día, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical continuarán instalados en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado para reunir firmas en contra del dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, como parte de su caravana nacional. Vialidades alternas: Avenida Universidad, Eje 8 Sur Popocatépetl, División del Norte y Circuito Interior.

EVENTOS MASIVOS

Continúa la exposición "México Aquí, el lugar donde todo México converge" en el Monumento a la Madre. Como ruta alterna: Paseo de la Reforma, Insurgentes y Circuito Interior.

Sigue la filmación del documental "Zócalo, el corazón de México" en el Centro Histórico. Mejor ve por: Eje Central, José María Izazaga y Fray Servando.

Continúan las actividades de Vacaciones de Verano 2026 en las 16 alcaldías. Opción vial: utilizar las vialidades principales de cada zona.

El WTC recibirá la exposición Expotechnology Grupo Boletín. Si vas por la zona, una buena opción es: Insurgentes Sur, Patriotismo y Viaducto.

CA7RIEL & Paco Amoroso ofrecerán concierto en el Palacio de los Deportes. Como vía alterna: Río Churubusco, Eje 3 Oriente y Viaducto.

El musical El Rey León tendrá función en el Teatro Telcel. Para evitar el tráfico puedes circular por: Ejército Nacional, Marina Nacional y Circuito Interior.

María José se presentará en el Auditorio Nacional. Otra opción es usar: Ejército Nacional, Periférico y Paseo de la Reforma.

Se realizará un simulacro con hipótesis de incendio en Torre Chapultepec. Como desvío puedes considerar: Reforma, Constituyentes y Circuito Interior.

En el WTC se llevará a cabo el evento Destaques Natura, Creative Branding Actions. Mejor utiliza: Insurgentes Sur, Patriotismo y Eje 5 Sur.

La Arena México será sede de una función de lucha libre profesional. Vialidades alternas: Eje Central, Doctor Río de la Loza y Avenida Chapultepec.

Diablos Rojos del México enfrentarán a Freseros de Irapuato en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Como ruta alterna puedes tomar: Río Churubusco, Eje 6 Sur y División del Norte.

El América recibirá al San Diego FC en la Leagues Cup, en el Estadio Banorte. Si buscas evitar la zona, utiliza: Calzada de Tlalpan, División del Norte y Avenida Universidad.

Continúan las Fiestas Patronales de San Lorenzo Diácono y Mártir, en Tlalpan. Otra opción vial es: Viaducto Tlalpan y Periférico Sur.

Sigue la Mayordomía del Divino Salvador en Santa Martha Acatitla, Iztapalapa. Para librar la zona puedes usar: Zaragoza, Guelatao y Eje 5 Sur.

Continúan las actividades por el 21 aniversario de la Congregación del Divino Maestro, en Tláhuac. Como alternativa está: Avenida Tláhuac, Eje 10 Sur y Periférico Oriente.