En Lomas temen correr la suerte de Polanco; pérgolas y estructuras

Las Lomas de Chapultepec podría terminar convirtiéndose en “otro Polanco”, donde los restaurantes y comercios se han extendido a banquetas y vía pública, afectado la vida diaria y el orden público, advierten organizaciones vecinales, como Vecinos Unidos Lomas.

Detallan que pérgolas y estructuras de madera y metal se han colocado en banquetas, cajones de estacionamiento y vialidades en el perímetro que conforman las calles Monte Líbano, Sierra Leona, Paseo de las Palmas y Barrilaco.

Durante un recorrido realizado por Monte Líbano-Sierra Leona, Cerrada de Monte Ararat y Paseo de las Palmas, de diez restaurantes y cafeterías instalados, cinco cuentan con enseres, como pérgolas, sombrillas, mesas y sillas, además de terrazas sobre la vialidad.

“Después de la pandemia, a mediados de 2024 comenzó primero en Monte Líbano, cerca de Palmas y se ha ido extendiendo a restaurantes que se han instalado en calles al interior de las Lomas.

“Hay establecimientos con terrazas o que han agarrado banquetas como extensión de su local, en Monte Líbano, entre Everest y la cerrada de Monte Líbano (…), pero también cerca de Barrilaco, Monte Ararat, Sierra Mojada y Monte Irazú.

“Es todo el polígono de Monte Líbano, Palmas y la zona de Barrilaco”, detalló Pilar Fernández, representante de la organización Vecinos Unidos Lomas en entrevista con este diario.

El reglamento del programa Ciudad al Aire Libre y la Ley de Establecimientos Mercantiles permiten la colocación de estos enseres, previa solicitud ante la Secretaría de Desarrollo Económico.

Sin embargo, habitantes de la zona denuncian que la ocupación de espacios es excesiva y puede propiciar accidentes.

“El problema con estas famosas pérgolas ya es un dolor de cabeza para todos los vecinos. Uno tiene que ir sorteando mesas o bajarse de las banquetas, exponiéndonos a ser atropellado”, dijo Ana María, habitante de la zona con 74 años de edad y con más de 40 viviendo ahí.

“Es difícil; uno antes salía de su casa y sin problema podía caminar por las calles. Ahora tenemos que fijarnos de no pasar encima de la gente que está comiendo en las mesas de los restaurantes o caminar entre los automóviles”, indicó por su parte Juan Carlos, un hombre mayor de edad cuya vivienda se ubica frente a la zona de restaurantes ubicada entre Monte Líbano y Sierra Leona.

“Ya tienen mucho tiempo los restaurantes y comercios como tintorerías, sastrerías y farmacias, pero hace un par de años que comenzó esto de apropiarse de la vialidad con terrazas”, agregó.

El tránsito vehicular también ha resultado afectado. En tramos de menos de un kilómetro, sobre Monte Líbano y Sierra Leona, en horas pico recorrer esa vialidad y cruzar de Paseo de Las Palmas a Reforma puede llevar hasta 30 minutos.

“Entre las zonas de parquímetros y los negocios, que ponen sus mesas en las banquetas, es un caos (…) todas las calles están colapsadas y para llegar a nuestro destino, por ejemplo, a Palmas, que está aquí a unos 500 metros, hacemos más de media hora”, refirió Ernesto, empleado de la zona.

Agregó que a esa problemática se suma la proliferación de comercio ambulante y la presencia de franeleros, que estacionan los vehículos de los comensales de los restaurantes de la zona.

“Comercio ambulante, contaminación visual y contaminación por basura”, expresó Ernesto.

“Hay mucho ambulantaje (...) y los franeleros, que ocupan el espacio público y hasta nuestras entradas para colocar los automóviles. Nadie tiene animadversión contra ellos, pero esto no debería fomentarse”, acotó Pilar Fernández, de Vecinos Unidos Lomas.

“Dejan los vehículos incluso en espacios reservados para personas con discapacidad, no se diga frente a las entradas de las viviendas; es una práctica diaria”, agregó.