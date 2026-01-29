¡Que no se te haga tarde! Estas son las manifestaciones de HOY en CDMX
Este jueves 29 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones en la Ciudad de México, te damos detalles de horarios y ubicaciones.
Este jueves último de mes, es decir este 29 de enero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones en la Ciudad de México, te damos detalles de horarios, ubicaciones y motivos por los que las personas saldrán a las calles a manifestarse.
MARCHA
Unión Nacional de Trabajadores (UNT), Frente Amplio Social y Unitario (FASU), Encuentro Nacional de Dirigentes (ENADI) y Asamblea General de Trabajadores (AGT)
Hora: 16:00 hrs.
Lugar: Ángel de la Independencia.
Rumbo A: Zócalo de la Ciudad de México.
Motivo: Se pronuncian por un campo justo y próspero que acabe con la marginación, la exclusión y la explotación, donde se requieren acciones que otorguen certeza jurídica y seguridad en las relaciones contractuales, todo en el fortalecimiento del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y laborales, el impulso de la democracia participativa, por el verdadero federalismo y la inclusión de la sociedad en las políticas públicas del país.
Alternativas viales:
Usa Circuito Interior (en tramos disponibles).
Av. Chapultepec o Eje 1 Norte.
Y para cruzar oriente-poniente: Viaducto Miguel Alemán.
MANIFESTACIONES:
Frente Nacional por las 40 horas
Hora: 07:00 hrs.
Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Motivo: Se manifestarán en contra del proyecto de modificación en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que atenta directamente a los derechos y dignidad laborales de la clase trabajadora.
Opciones viales:
Usa Eje 1 Norte (Mosqueta) o Eje 1 Oriente (Circunvalación).
Av. Izazaga o Fray Servando Teresa de Mier.
Circuito Interior (tramos habilitados).
Mujeres artesanas del pueblo indígena Hñahñu otomí
Hora: 10:00 hrs.
Lugar: Instituto Nacional del Derecho de Autor en Puebla # 143 Colonia Roma Norte Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
Motivo: Acudirán a la audiencia de desahogo de pruebas como parte del proceso legal iniciado en 2023 por el registro sin consentimiento de la iconografía Flor y Canto, símbolo cultual del pueblo nñahñu del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo.
Alternativas viales: Usa Av. Chapultepec o Circuito Interior.
Eje 1 Poniente (Cuauhtémoc) o Insurgentes Sur.
Para oriente-poniente toma Viaducto Miguel Alemán.
Ex Trabajadores de la extinta Ruta-100
Hora: 10:00 hrs.
Lugar: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
Motivo: Asamblea para exigir el pago del finiquito por liquidación del 28%, intereses, dividendos y utilidades del fideicomiso F/100.
Opción vial
Usa Circuito Interior, Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier.
Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria Pilares
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación Barranca del Muerto # 24 Colonia Guadalupe Inn alcaldía Álvaro Obregón CDMX.
Motivo: Exigen un alto a la represión de las y los maestros de Pilares, el cumplimiento al libre derecho a la organización y por espacios libres y democráticos.
Opción vial
Usa Insurgentes Sur, Av. Revolución o Periférico.
Alianza Nacional Telefonista
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Oficinas de Teléfonos de México en Av. Parque Vía $ 198 Colonia Cuauhtémoc alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
Motivo: Conferencia de prensa para dar a conocer el posicionamiento sobre la prórroga del título de concesión otorgada a Teléfonos de México hasta el año 2056, ya que en ella no viene especificado el respeto a los derechos de los trabajadores.
Opción vial
Usa Circuito Interior o Marina Nacional. O bien Río San Joaquín o Av. Chapultepec.
Colectiva las Tonantzin
Hora: 11:00 hrs.
Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Calle Digna Ochoa y Plácido # 56 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
Hora: 12:30 hrs.
Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México en Dr. Lavista # 114 Colonia Doctores alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
Motivo: Solicitan la pronta judicialización de las carpetas de investigación, a fin de garantizar el acceso a la justicia, la debida atención a las víctimas y evitar la impunidad.
Opción vial
Usa Eje Central Lázaro Cárdenas o Eje 1 Norte. También puedes optar por Dr. Río de la Loza o Av. Chapultepec.
Colectivo Nacional No Más Presos Inocentes
Hora: 11:30 hrs.
Lugar:
Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México en Dr. Lavista # 114 Colonia Doctores alcaldía Cuauhtémoc CDMX.
Juzgados de Control del Reclusorio Varonil Oriente en Av. Reforma # 50 Colonia. Lomas de San Lorenzo Alcaldía Iztapalapa CDMX.
Motivo: Para solicitar la revisión inmediata y exhaustiva de los casos de personas encarceladas a quienes consideran inocentes, denunciando la fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.
Opción vial
Usa Eje Central Lázaro Cárdenas o Dr. Río de la Loza. Alterna por Eje 2 Sur o Av. Chapultepec.
