Manifestación en Congreso CDMX: Piden transparentar presupuesto participativo

Un grupo de COPACOS de Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo se manifestó afuera del Congreso de la Ciudad de México para exigir que se reforme la Ley de Participación Ciudadana y se transparente el proceso de adjudicación y ejecución de los proyectos de presupuesto participativo.

Todos los puntos se han platicado con la Comisión de Participación Ciudadana desde antes de agosto del año pasado. Estamos peleando esto desde 2020 porque hay vacíos legales: la ley no tiene mecanismos sancionadores —cuando hay mala ejecución de proyectos o mal uso de recursos— y no está armonizada con la Ley de Servicios Públicos ni con la Ley de Responsabilidades Administrativas. Eso implica que hay opacidad”, dijo a Excélsior Alfredo Chio, COPACO de Iztapalapa.

Explicó que han tenido varias reuniones con el diputado Fernando Zárate, de Morena, presidente de la Comisión de Participación Democrática y Ciudadana.

Hablamos con él infinidad de veces. En marzo del año pasado nos prometió la ley en agosto (…) pero no salió, y hasta diciembre dijo: ‘ya está la iniciativa’, pero cuando nos presentó la iniciativa vimos una cosa terrible: que ninguno de nuestros diagnósticos ni de nuestras propuestas estaba dentro de la iniciativa de él”, dijo Chio.

Señalan ‘lagunas’ en la ley

Manifestación en Congreso CDMX. Georgina Olson

Por su parte, Modesto Hernández, COPACO de Iztapalapa, expuso que “la ley tiene muchas lagunas y ocurren cosas que no deberían pasar”.

Narró a Excélsior que “mediante los proyectos de presupuesto participativo, la alcaldía puso cámaras de vigilancia en 50 o 60 colonias; a nosotros nos las impusieron, aunque como COPACOS de la colonia Nueva Rosita dijimos que no queríamos cámaras porque no servían”.

Las pusieron arbitrariamente y resulta que, a los ocho días, ya no servía ninguna. En una reunión le pregunté al director de Participación Ciudadana de la alcaldía: ‘¿Cuánto gastaron en las cámaras?’. Y nerviosamente me dijo: ‘por ahí de 24 millones’, y yo le dije: ‘24 millones tirados a la basura’, y él se encogió de hombros”.

Reunión con Morena

Manifestación en Congreso CDMX. Georgina Olson

Ayer, los COPACOS se reunieron con la vicecoordinadora de la bancada de Morena, Brenda Ruiz, para exponer sus peticiones.

Al finalizar la reunión, en entrevista con medios, Ruiz comentó: “Como grupo parlamentario de Morena siempre hemos dicho que vamos por cambios en la Ley de Participación Ciudadana”.

Detalló que habló con los COPACOS sobre el camino legislativo que se tiene que seguir: “Primero tiene que pasar el Plan General de Desarrollo, la Ley de Ordenamiento Territorial, el Programa General de Ordenamiento Territorial (…) tienen que suceder antes de modificar otras leyes”; sin embargo, eso implicará, al menos, un año más de espera.

*mvg*