Maestros invadieron montaje de cancha en la plancha del Zócalo

Integrantes de la Sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocuparon brevemente la plancha del Zócalo la tarde de ayer, donde se llevaba a cabo la instalación del pasto sintético que permitirá que se convierta en una gran cancha para la Clase Masiva de Futbol de mañana.

Los manifestantes, pertenecientes a la Coordinación Regional Oriente de Iztapalapa, exigieron ser recibidos por las comisiones de educación de la Ciudad de México.

Acusaron irregularidades en procesos administrativos, como cambios de adscripción y asignación de plazas, además de señalar que la autoridad educativa federal privilegia al sindicato institucional sobre el movimiento democrático.

Foto: WebsCam Mexico

Entre las quejas principales, los docentes destacaron el desplazamiento de maestros interinos para ser reemplazados por personal recomendado, sin respetar los procedimientos establecidos.

Esta acción ocurrió tras el anuncio de la CNTE de un paro nacional de 72 horas, programado del 18 al 20 de marzo, con el fin de exigir la reanudación del diálogo con el Gobierno federal y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Tras la breve protesta, continuaron los preparativos para la Clase Masiva de Futbol, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Para el intento de récord Guinness, se espera la participación de diez mil personas.

A CORRALÓN 7 AUTOS POR ARRANCONES

En la alcaldía Tlalpan, siete vehículos fueron trasladados a un depósito vehicular tras un dispositivo implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para frenar la práctica de arrancones en la vía pública.

El operativo, en el que participaron diversas corporaciones policiales, se llevó a cabo en el cruce de las calles Alborada y Cúspide, en la colonia Parque del Pedregal.

Durante la jornada, los elementos encapsularon a los automovilistas y ordenaron el traslado de las unidades al corralón.

Los propietarios deberán cubrir multas que oscilan entre los dos mil 300 y los tres mil 400 pesos por faltas al Reglamento de Tránsito, tales como el mal uso de la vía pública y no portar la documentación requerida para circular.

La SSC informó que se aplicaron 57 infracciones y se tomaron 73 garantías, consistentes en la retención de documentos como placas, tarjetas de circulación o licencias.

Advirtió que mantendrá estos operativos de forma permanente para evitar que quienes participan en estas competencias ilegales pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios de las vialidades.

-Hilda Castellanos

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