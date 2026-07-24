Caída de rama causa lesiones a dos mujeres en Azcapotzalco

Las lluvias, de ligera a mediana intensidad y acompañadas por rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, dejaron este viernes dos comerciantes lesionadas, caída de ramas, encharcamientos y afectaciones a la circulación en distintos puntos de la Ciudad de México.

En el cruce de las calles Salónica y Nueces, en la colonia Unidad Cuitláhuac, alcaldía Azcapotzalco, una rama de aproximadamente ocho metros de longitud y 30 centímetros de diámetro se desprendió de un árbol y cayó sobre un puesto semifijo de comida.

Dos mujeres, de 21 y 31 años de edad que se encontraban en el establecimiento resultaron con diversos golpes. Paramédicos de la Cruz Roja les brindaron atención médica en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

En tanto, personal de la alcaldía Azcapotzalco, en coordinación con elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), realizó el seccionamiento y retiro de la rama para eliminar riesgos en la zona.

Las precipitaciones también provocaron encharcamientos en Fray Servando Teresa de Mier, en su incorporación a la calzada San Antonio Abad, donde la acumulación de agua, de alrededor de cien metros de espejo, afectó la circulación vehicular.

En viaducto Miguel Alemán, a la altura de la calle 5 de Febrero, en dirección hacia la calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez, un encharcamiento afectó el paso de los automovilistas por los carriles centrales.

En la zona poniente de la ciudad también se registró lluvia de mediana intensidad sobre Santa Fe y Avenida de los Poetas, en los límites de las alcaldías Cuajimalpa y Álvaro Obregón, sin afectaciones mayores.

El pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo continúa para el resto de la noche del viernes, por lo que Protección Civil mantiene activa la Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.