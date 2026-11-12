Catean casa de 'Lord Pistolas' tras amenaza de muerte a repartidor

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó un cateo en el domicilio del hombre señalado por amenazar con un arma de fuego a un repartidor de aplicación en la alcaldía Benito Juárez, luego de que el caso se viralizara en redes sociales.

Repartidores hacen protesta Especial

El operativo (realizado esta madrugada) forma parte de las investigaciones iniciadas tras la difusión de un video en el que se observa al sujeto insultar y amenazar al trabajador, quien había ingresado a un conjunto habitacional ubicado en la zona de Xoco para entregar un pedido.

Reaccionan los repartidores Especial

La agresión provocó indignación entre repartidores de distintas plataformas, quienes se movilizaron para exigir justicia y que las autoridades actuaran contra el presunto responsable. Durante las protestas también se registraron daños en el acceso del conjunto residencial.

Tras estos acontecimientos, las autoridades ministeriales avanzaron en las indagatorias y llevaron a cabo la diligencia en el inmueble relacionado con el señalado, con el objetivo de localizar indicios que permitan esclarecer los hechos y determinar su posible responsabilidad.

De manera oficial la Fiscalía capitalina no ha dado conocer el resultado de la diligencia.