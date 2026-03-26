Después de dos días desaparecido, localizan a joven en iglesia

Después de permanecer dos días desaparecido, la tarde de este jueves fue localizado Agustín Tapia Hernández, quien estaba dentro de una iglesia de la colonia Niños Héroes de Chapultepec, de la alcaldía Benito Juárez.

El joven de 26 años de edad se encontraba caminando en lo alto de la barda perimetral que resguarda la parroquia de Santa María de la Natividad, ubicada en el Eje central Lázaro Cárdenas y la calle Niños Héroes de Chapultepec; por el riesgo que corría de caer, se solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Al llegar, bomberos y policías de la Ciudad de México lograron convencerlo para que bajara de la estructura y poder ponerlo a salvo.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

La persona realizaba movimientos involuntarios, por lo que se solicitó apoyo de una unidad médica para su valoración; sin embargo, la actitud combativa de Agustín complicó la situación.

Dentro de su incoherencia y tras cuestionarlo de manera insistente, proporcionó un número telefónico de un familiar; al llamar, contestó su tía, quien confirmó que lo estaban buscando desde el martes, que había sufrido un accidente en la colonia Asturias y había abandonado el lugar del percance.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

El paramédico Demian González, que llegó abordó de una motocicleta del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), lo diagnosticó con un probable traumatismo craneoencefálico de más de 48 horas de evolución, por lo que fue llevado de urgencia a un hospital cercano.

Los familiares de Agustín que llegaron al lugar, prefirieron no dar declaraciones; sin embargo, se mostraron sorprendidos que hubiera aparecido tan pronto y dentro de una iglesia.

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