Prometen que zona alta de Magdalena Contreras no padecerá falta de agua

En la alcaldía Magdalena Contreras se invirtieron 250 millones de pesos en obras hidráulicas, para mejorar el suministro del líquido, lo que permitirá a habitantes de 20 colonias de la zona alta de la demarcación, como San Bernardo Ocotepec y Tierra Unida, enfrentar la época de estiaje y dejar de depender del servicio de pipas.

Como parte de los trabajos, se modernizaron las plantas potabilizadoras del Río Magdalena, automatizaron cuatro pozos, instalaron transmisores de presión, rehabilitaron estaciones hidrométricas y se implementaron mecanismos de telemetría.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, acompañada del alcalde Fernando Mercado Guaida, informó que en colonias como Tierra Unida y San Bernabé el abasto de agua se triplicó, con un incremento de cien litros por segundo, equivalente a nueve millones de litros diarios.

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En cuanto al uso de agua tratada, el caudal aumentó 70 por ciento, lo que equivale a aproximadamente 400 pipas o cuatro millones de litros diarios en la alcaldía.

Además, se realizaron trabajos integrales de saneamiento y mantenimiento del drenaje para prevenir inundaciones, particularmente ante los daños registrados durante la temporada de lluvias del año pasado, así como para ampliar el aprovechamiento de agua tratada.

En 2025 invertimos 150 millones de pesos en agua, drenaje y saneamiento. Son recursos provenientes de los impuestos de la ciudadanía que se traducen en obras y servicios”, aseguró la jefa de Gobierno.

Reiteró que su administración trabaja para garantizar agua suficiente para la población “agua para todas y para todos”, recalcó.

En materia de drenaje, se retiraron 18 mil metros cúbicos de azolve en distintas presas de La Magdalena Contreras, volumen equivalente a siete albercas olímpicas llenas de residuos.

También informó que en Lomas Quebradas avanza la construcción de un muro de contención, el cual estará concluido antes del inicio de la temporada de lluvias.

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Brugada Molina subrayó que su gobierno impulsa un cambio en el modelo de gestión hídrica. Explicó que anteriormente se privilegiaba la extracción de agua mediante pozos, alrededor de 800 en total, 400 en la ciudad y 400 en la zona conurbada, lo que ha provocado desecación del subsuelo, grietas y hundimientos.

Aseguró que la prioridad es proteger el suelo de conservación y del denominado “bosque de agua”, evitando el crecimiento urbano en estas zonas y favoreciendo la infiltración de lluvia.

En este sentido, anunció la implementación del programa Acupuntura Hídrica en zonas de la alcaldía, con la que se buscará infiltrar el agua en zonas con desequilibrio hídrico.

Las acciones de intervención en Magdalena Contreras incluyeron la rehabilitación de la Planta Potabilizadora Río Magdalena 2, instalación de 20 transmisores de presión, automatización de cuatro pozos y rehabilitación de tres estaciones hidrométricas para el monitoreo de lluvias y la toma oportuna de decisiones.

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