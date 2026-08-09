Instalan módulo contra despojo en Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo instaló un módulo de atención para orientar y acompañar a los vecinos que hayan sido víctimas del delito de despojo o se encuentren en riesgo de perder su patrimonio por esta causa.

A partir de este lunes iniciará la atención en la explanada de la demarcación.

Durante los miércoles ciudadanos habrá personal responsable de atender, orientar y acompañar a quienes enfrenten esta problemática.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, señaló que el despojo es un delito que debe combatirse con firmeza y recordó que corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar todos y cada uno de los casos, así como asegurar la propiedad y sancionar a quienes resulten responsables.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a orientar a nuestros vecinos y a llevar sus casos ante la Fiscalía para que les hagan caso y podamos defender su propiedad, defender el patrimonio que con tantos años de esfuerzo han logrado”, expresó a través de un comunicado.

El módulo estará instalado en la explanada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, operando de las 9:00 a las 14:00 horas.

Tabe subrayó que la alcaldía no sustituirá las funciones de la Fiscalía, pero sí hará lo que esté a su alcance para acompañar, orientar y apoyar a las víctimas, así como para evitar que los vecinos enfrenten solos una situación que pone en riesgo el patrimonio que han construido durante años.