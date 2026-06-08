Lluvia y fuertes vientos provocan caída de árboles en alcaldía Cuauhtémoc

La fuerte lluvia que cayó en algunos puntos de la Ciudad de México originó la caída de varios árboles.

En la colonia Roma Sur, sobre el Viaducto Presidente Miguel Alemán, entre las calles Salina Cruz y Tlacotalpan, un árbol de nueve metros se desprendió de raíz, cayó y derribó cables de alta tensión, telefonía y fibra óptica, además de dañar un automóvil.

Para atender la emergencia arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México y de Protección Civil de la alcaldía Cuauhtémoc, quienes realizaron el retiro del árbol.

Otro árbol de seis metros, ubicado en un parque en la esquina de las calles Doctor Durán y Doctor Andrade, en la colonia Doctores, también en la alcaldía Cuauhtémoc, se desprendió de raíz por las ráfagas de viento y quedó recargado sobre otro árbol.

Bomberos capitalinos llegaron al sitio para seccionar el árbol con motosierras y retirarlo del lugar, a fin de mitigar el riesgo en el parque.

Otros tres árboles cayeron en la misma alcaldía Cuauhtémoc debido a las ráfagas de viento y la fuerte lluvia que azotó esa zona de la capital del país.

En ninguno de los incidentes se registraron personas lesionadas.