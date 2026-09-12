Tragedia en Álvaro Obregón: ordenan demolición de inmuebles tras explosión

Myriam Urzúa Venegas, secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, informó que los dos inmuebles gravemente afectados por la explosión registrada en la alcaldía Álvaro Obregón deberán ser demolidos en su totalidad, tras determinarse un diagnóstico de riesgo de colapso total.

Asimismo, en entrevista al exterior de inmueble, la funcionaria actualizó el saldo de víctimas mortales a dos personas, luego de que una mujer falleciera en el hospital durante la madrugada a causa de las severas contusiones registradas.

Tras la elaboración de los dictámenes técnicos de riesgo en las viviendas aledañas, las autoridades evaluaron los daños en la zona de impacto. Respecto a las estructuras principales, Urzúa Venegas fue categórica sobre el destino de los inmuebles involucrados.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Es riesgo total, colapso total. Sí, van a ser demolidas ambas viviendas, ambos inmuebles, digo, el principal y el de al lado que también fue afectado en su parte estructural", destacó.

En cuanto al origen del siniestro, la titular de Protección Civil señaló que se está a la espera de los peritajes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) para deslindar responsabilidades y determinar la dinámica de los hechos.

Los peritos de fiscalía harán la investigación de las causas por las cuales esto se suscitó, si es de adentro de la casa hacia afuera y afectó este puesto, que esta familia tenía en la vía pública, o si fue de la taquería hacia adentro", explicó.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Sobre la atención a los damnificados, se indicó que la Secretaría de Vivienda ofreció alojamiento en un hotel a las familias afectadas, mientras que la alcaldía habilitó un refugio temporal. No obstante, los vecinos decidieron resguardarse con familiares o amigos para vigilar sus pertenencias, área que cuenta con resguardo policial permanente.

Finalmente, la funcionaria hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana en la revisión de instalaciones y cilindros de gas, enfatizando verificar la fecha de caducidad en la base de los tanques y evitar el uso de contenedores de alta capacidad en puestos ambulantes.