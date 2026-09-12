Inicia mantenimiento en la Línea 12 del Metro entre caos, quejas y largas filas

Con largas filas de usuarios quienes buscaban transporte alterno, inició este sábado el cierre de estaciones de la Línea 12 del Metro por trabajos de mantenimiento.

A partir de este sábado y hasta el 17 de septiembre las estaciones Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y Tláhuac están cerradas.

Autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros ofrecen apoyo para trasladar a los usuarios en el tramo afectado.

Sin embargo, se hicieron largas filas de usuarios buscando transporte alterno.

Los usuarios se quejaron de que el servicio de apoyo inició mal organizado.

"Todos sabíamos que iban a cerrar la Línea 12 del @MetroCDMX menos la logística del Metro y RTP", se publicó en la cuenta de X, @Agonistico.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la Línea 12 opera de Mixcoac a San Andrés Tomatlán y viceversa.

El tramo Tláhuac-Lomas Estrella permanece cerrado por trabajos de mantenimiento.

"Se agiliza la circulación y la salida de los trenes", señaló en su cuenta de X.

El motivo del cierre son trabajos para la sustitución del aparato de vía 13-23, que se ubica entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11.

Este aparato de cambio de vía fue sometido a un uso intensivo como punto de retorno de los trenes durante la rehabilitación de la Línea 12, por lo que cumplió su vida útil, indicó el STC.

La sustitución del aparato 13-23 incluye el cambio de 140 durmientes de madera por nuevas piezas de concreto, así como 300 metros cúbicos de balasto; 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía, y verificación de funcionamiento de aparatos de dilatación, así como de la geometría de la vía.