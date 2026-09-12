Detienen a “El Jalisco”, presunto líder criminal en Gustavo A. Madero

Un operativo realizado en la alcaldía Gustavo A. Madero culminó con la detención de Humberto “N”, alias “El Jalisco”, identificado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como objetivo prioritario en la lucha contra el crimen organizado en la Ciudad de México.

La captura se llevó a cabo mediante un cateo en un inmueble ubicado en la calle Álamos, colonia La Forestal, donde participaron elementos de la SSC, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con las autoridades, “El Jalisco”, de 50 años de edad, sería integrante del grupo delictivo conocido como Los Boby, dedicado a la venta y distribución de drogas en la zona norte de la capital. Durante el operativo se aseguraron 92 dosis y una bolsa a granel de marihuana, además de cuatro teléfonos celulares, 23 cartuchos útiles y un arma de fuego.

El detenido fue trasladado y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas. La SSC destacó que la detención representa un golpe significativo contra las operaciones de Los Boby, grupo señalado por controlar puntos de venta de droga y mantener presencia en colonias de Gustavo A. Madero.

La captura de “El Jalisco” se suma a los esfuerzos coordinados entre fuerzas federales y locales para desarticular células delictivas que operan en la capital, en un contexto de creciente presión social por la violencia y el narcomenudeo en zonas urbanas.