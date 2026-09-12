Alcalde de Álvaro Obregón confirma segundo fallecimiento por explosión en "La Bajadita"

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, confirmó una segunda muerte tras la explosión en la taquería "La Bajadita", ubicada entre Santa Lucía y calle Jacintosh, en el barrio Alfalfa de la demarcación capitalina.

En entrevista con Excélsior, el alcalde confirmó que esta segunda persona falleció en el hospital; no detalló si se trataba de un hombre o de una mujer.

Lamentablemente fallece una persona a causa justamente de estas lesiones graves que recibió”, señaló.

Además, confirmó que otra persona, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió, fue trasladada al Centro Médico Nacional, donde recibirá atención especializada.

El alcalde Javier López Casarín confirmó un segundo fallecimiento tras la explosión en la taquería “La Bajadita” de Álvaro Obregón; cinco casas quedaron en riesgo. Marco Nájera

Por otro lado, el edil confirmó que hay cinco viviendas que fueron catalogadas como de alto riesgo tras la explosión en la taquería.

Las causas

Una acumulación de gas fue la causa principal que originó la explosión registrada la noche del viernes 11 de septiembre en la colonia Minas de Cristo, según reveló el primer dictamen oficial emitido por la alcaldía Álvaro Obregón. El incidente no se produjo dentro de la taquería "La Bajadita", sino en una propiedad contigua, cuya fuerza generó una onda expansiva que impactó directamente al negocio de comida y a varias viviendas aledañas.

Tras el siniestro, las autoridades locales precisaron las causas iniciales y la logística de atención para evaluar los daños materiales en la zona.

Durante la noche, las condiciones del lugar no eran adecuadas ni seguras para realizar estas diligencias, por lo que se determinó efectuarlas durante el día de hoy, con las condiciones necesarias para garantizar la seguridad del personal especializado", puntualizó el órgano político-administrativo a través de una tarjeta informativa.

El alcalde Javier López Casarín confirmó un segundo fallecimiento tras la explosión en la taquería “La Bajadita” de Álvaro Obregón; cinco casas quedaron en riesgo. Marco Nájera

A partir de este sábado, diversas instituciones desplegaron un operativo en el sitio para evaluar las afectaciones.

En estas labores participan elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Protección Civil de Álvaro Obregón y la Secretaría de Vivienda. Dichas dependencias llevan a cabo los peritajes correspondientes y una revisión exhaustiva de las condiciones estructurales de cada inmueble afectado para descartar riesgos mayores.

Finalmente, las autoridades locales reiteraron que se mantendrá una estricta coordinación institucional para garantizar el resguardo de la población.