Confirman 2 muertos y 14 heridos tras explosión de gas en taquería en Álvaro Obregón
La explosión de un tanque de gas LP en un puesto de tacos de Álvaro Obregón dejó dos muertos y 14 heridos; autoridades investigan las causas del siniestro.
Una explosión de un tanque de gas LP de 30 kilogramos en un puesto de tacos de la colonia Olivar del Conde Primera Sección, en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó como saldo dos personas fallecidas y 14 heridas. El incidente ocurrió la tarde del viernes en la planta baja de un inmueble utilizado como establecimiento de comida.
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX), las dos personas fallecidas eran trabajadores y comensales del establecimiento. La onda expansiva provocada por la explosión derrumbó parcialmente la estructura, dejando atrapadas a varias personas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmó que una de las víctimas murió en el lugar, mientras que otra perdió la vida posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones.
El estallido ocurrió en un inmueble localizado en avenida Alta Tensión, colonia Minas de Cristo, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Elementos de la SSC, Bomberos de la CDMX y personal de Protección Civil realizaron labores de rescate y traslado de los heridos a hospitales cercanos.
La SGIRPC solicitó apoyo de la Dirección General de Análisis de Riesgos (DGAR) para evaluar el estado del inmueble y determinar si representa un peligro para la zona. Actualmente, un perímetro de cinco cuadras permanece acordonado mientras continúan las investigaciones.
La FGJ-CDMX informó que personal ministerial y pericial trabaja para esclarecer las causas exactas de la explosión.
La causa exacta de la explosión será determinada por las autoridades correspondientes mediante los peritajes respectivos”, señaló la alcaldía.
Lista de lesionados
El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López-Casarín, compartió en redes sociales la lista de personas lesionadas y los hospitales donde reciben atención médica.
ISSSTE Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”
- Irma Pérez Salazar, 48 años
- Dorian Alexander Hernández Martínez, 20 años
- José Francisco Estrada Gómez, 20 años
- Amalia Sánchez Secundino, 63 años
- Alberto López
- Pérez Brayan
Hospital Enrique Cabrera
- Karla Jazmín Amezquita García, 27 años
- Geovanni López Pérez, 25 años
- Ulises García Sámano, 30 años
- María del Ángel López González, 77 años
- Guadalupe Sánchez Secundino, 51 años
Hospital General Dr. Rubén Leñero
- Iván Hernández Moreno, 45 años