Confirman 2 muertos y 14 heridos tras explosión de gas en taquería en Álvaro Obregón

Una explosión de un tanque de gas LP de 30 kilogramos en un puesto de tacos de la colonia Olivar del Conde Primera Sección, en la alcaldía Álvaro Obregón, dejó como saldo dos personas fallecidas y 14 heridas. El incidente ocurrió la tarde del viernes en la planta baja de un inmueble utilizado como establecimiento de comida.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX), las dos personas fallecidas eran trabajadores y comensales del establecimiento. La onda expansiva provocada por la explosión derrumbó parcialmente la estructura, dejando atrapadas a varias personas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) confirmó que una de las víctimas murió en el lugar, mientras que otra perdió la vida posteriormente debido a la gravedad de sus lesiones.

El estallido ocurrió en un inmueble localizado en avenida Alta Tensión, colonia Minas de Cristo, generando una fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Elementos de la SSC, Bomberos de la CDMX y personal de Protección Civil realizaron labores de rescate y traslado de los heridos a hospitales cercanos.

La SGIRPC solicitó apoyo de la Dirección General de Análisis de Riesgos (DGAR) para evaluar el estado del inmueble y determinar si representa un peligro para la zona. Actualmente, un perímetro de cinco cuadras permanece acordonado mientras continúan las investigaciones.

La FGJ-CDMX informó que personal ministerial y pericial trabaja para esclarecer las causas exactas de la explosión.

La causa exacta de la explosión será determinada por las autoridades correspondientes mediante los peritajes respectivos”, señaló la alcaldía.

Lista de lesionados

El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López-Casarín, compartió en redes sociales la lista de personas lesionadas y los hospitales donde reciben atención médica.

ISSSTE Hospital General “Dr. Fernando Quiroz Gutiérrez”

Irma Pérez Salazar, 48 años

Dorian Alexander Hernández Martínez, 20 años

José Francisco Estrada Gómez, 20 años

Amalia Sánchez Secundino, 63 años

Alberto López

Pérez Brayan

Hospital Enrique Cabrera

Karla Jazmín Amezquita García, 27 años

Geovanni López Pérez, 25 años

Ulises García Sámano, 30 años

María del Ángel López González, 77 años

Guadalupe Sánchez Secundino, 51 años

Hospital General Dr. Rubén Leñero