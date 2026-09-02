Brinda Coyoacán mastografías gratuitas en alianza con FUCAM, suman ya 7 mil

La alcaldía Coyoacán, en coordinación con FUCAM, puso en marcha la sexta edición de la Acción Social “Coyoacán Contigo en la Detección y Diagnóstico Oportuno del Cáncer de Mama”, jornadas gratuitas de detección de cáncer de mama.

En el evento, el alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, destacó la importancia de esta alianza para acercar servicios de salud a las mujeres.

En Coyoacán tenemos como prioridad preservar la integridad, prosperidad y salud de las y los coyoacanenses. Seguimos a la vanguardia, haciendo frente a un importante tema de salud pública y beneficiando directamente a las mujeres que más lo necesitan. Sumado a esta acción redoblamos esfuerzos para continuar eliminando barreras y acercando la salud a las y los coyoacanenses”.

El alcalde estuvo acompañado por el doctor Fernando Guisa Hohenstein, fundador y presidente vitalicio de FUCAM, así como María Luisa Guisa Ortega, directora general de la institución, quien destacó que por sexto año consecutivo Coyoacán suma esfuerzos con la fundación para generar conciencia sobre el cáncer de mama y acercar acciones concretas de prevención y detección oportuna a las mujeres de la demarcación.

En esta sexta edición se realizarán mil 200 mastografías gratuitas a mujeres de 40 años y más y la alcaldía alcanzará un total de siete mil 770 mastografías realizadas desde el inicio de la administración del alcalde Giovani Gutiérrez, como parte de una estrategia permanente de prevención y cuidado de la salud de las mujeres.