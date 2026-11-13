Llueven 'rocazos' en Polanco y otras zonas de CDMX

Los ataques a pedradas contra automovilistas no son una broma inocente en la Ciudad de México. Recientemente Yared y su esposa, Joselin Arismendi, terminaron en el hospital luego de que una roca impactara contra el parabrisas de su automóvil cuando circulaban por Periférico, poco antes de llegar a Polanco.

La pareja viajaba de Cuernavaca hacia Naucalpan durante los primeros minutos del lunes 9 de noviembre cuando, justo antes de entrar a un túnel, escuchó un fuerte golpe. No alcanzaron a ver de dónde salió la piedra, pues en cuestión de segundos el parabrisas quedó destrozado y los pedazos de vidrio les cayeron encima, principalmente al conductor.

La zona donde circulaban Especial

A pesar del susto, Yared decidió seguir avanzando. Primero se aseguró de que su esposa estuviera bien y de que nadie los siguiera. Temía que el ataque fuera una trampa para obligarlos a detenerse y después asaltarlos.

Intentaron comunicarse al 911, pero, según contó, no obtuvieron respuesta, por lo que prefirieron continuar hasta llegar a un lugar seguro.

Aunque inicialmente pensaron que todo había quedado en el susto, ambos tuvieron que recibir atención médica debido a las pequeñas partículas de vidrio que se les incrustaron en los ojos.

Además, el automóvil era prácticamente nuevo. Yared lo había comprado apenas una semana antes y todavía estaba por contratar el seguro, por lo que ahora tendrá que enfrentar los daños ocasionados por el ataque.

La pareja compartió lo ocurrido en redes sociales para advertir a otros conductores sobre el peligro de circular por esa zona. Se sorprendieron al saber que no eran los únicos: varios usuarios comenzaron a contar experiencias similares en distintos puntos de la capital.

Yared reconoció en Imagen Noticias que todavía no había presentado una denuncia, aunque estaría dispuesto a hacerlo si las autoridades le garantizaran que su caso será atendido y que no terminará perdiendo el tiempo.

Los rocazos a automovilistas ya han dejado un muerto

En febrero pasado, Jesús Aguilar MURIÓ después de que una piedra de aproximadamente 10 kilos, lanzada desde un puente de Circuito Interior, atravesara el parabrisas de su automóvil y lo golpeara en el tórax.

Desde entonces, su hermana Judith ha buscado que ninguna otra familia pase por lo mismo. A raíz de la tragedia comenzó una campaña para exigir que los puentes peatonales cuenten con protecciones y mayor vigilancia, de manera que nadie pueda arrojar objetos contra los vehículos.

De acuerdo con Judith, las autoridades ya colocaron rejas en tres puentes de Circuito Interior. Sin embargo, considera que las medidas todavía se quedan cortas.

El problema es que, aunque los costados de algunas estructuras están protegidos, la parte superior permanece descubierta, por lo que todavía existe la posibilidad de lanzar piedras u otros objetos hacia los automovilistas.

Por eso, Judith insiste en que las protecciones deben cubrir completamente los puntos desde donde puedan cometerse estos ataques.

Pero los casos siguen apareciendo; en redes sociales han surgido testimonios de conductores atacados a pedradas en diferentes tramos de Periférico y Circuito Interior, incluida la zona cercana a la antigua Feria de Chapultepec.

Para Judith, las rejas que se han colocado representan también una forma de recordar a su hermano, aunque sabe que todavía falta mucho para evitar otra tragedia.

Su llamado a quienes sufran un ataque de este tipo es que no se queden callados y presenten una denuncia, aunque el procedimiento pueda resultar largo y desgastante.

Al parecer las autoridades ya detuvieron a un sujeto en la zona de Polanco, pero desafortunadamente no sería la única persona en realizar estos ataques que en el peor de los casos pueden provocar la muerte de personas inocentes.