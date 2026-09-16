¿Lloverá hoy 16 de septiembre? Clima en CDMX; alerta de por fuertes vientos y temperaturas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un pronóstico especial para este miércoles 16 de septiembre en la Ciudad de México, en el que anticipa un ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado durante gran parte de la jornada. Aunque las condiciones para lluvias son limitadas, se prevén acumulados ligeros menores a 15 milímetros, principalmente en zonas aisladas.

Lo que más preocupa a las autoridades es la presencia de vientos fuertes con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, que se extenderán entre las 15:00 y las 19:00 horas en gran parte de la capital. Durante el día, los vientos tendrán un componente norte con velocidades de 10 a 30 km/h, lo que podría generar caída de ramas, objetos sueltos y afectaciones menores en estructuras ligeras.

Temperaturas previstas

Máxima: 26 °C durante la tarde.

Mínima: 14 °C en las primeras horas del día.

Recomendaciones de Protección Civil

La SGIRPC pidió a la población tomar precauciones ante las ráfagas de viento:

Retirar objetos que puedan caer de azoteas, balcones o ventanas.

Evitar permanecer cerca de árboles altos, espectaculares o estructuras metálicas.

Resguardar pertenencias y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El organismo recordó que, aunque las lluvias serán ligeras, el cielo nublado y los vientos podrían complicar la movilidad en algunos puntos de la ciudad, especialmente durante la tarde, cuando se espera mayor intensidad de las rachas.

Este pronóstico se da en el marco de las celebraciones patrias, por lo que las autoridades recomiendan a quienes asistan a eventos masivos, como el desfile militar o las ceremonias cívicas, tomar precauciones adicionales y prever tiempo extra en sus traslados.