La alcaldesa Lourdes Paz Reyes encabeza el grito de independencia en Iztacalco

La alcaldía Iztacalco reunió a más de 15 mil personas en su explanada principal para conmemorar el CCXVI aniversario de la Independencia de México. Con el objetivo de garantizar el desarrollo seguro de las actividades familiares, la administración local desplegó un operativo integrado por 120 elementos de la Policía Auxiliar, 100 de la Policía de Sector, 18 policías de Tránsito, 50 integrantes de Protección Civil y 100 trabajadores de Participación Ciudadana, apoyados por tres patrullas y tres ambulancias. Adicionalmente, se destinaron 150 efectivos a la explanada y 70 a la vigilancia de la romería y la feria instalada en los alrededores de la sede demarcacional.

La jornada festiva dio inicio con los honores correspondientes a la ceremonia cívica y el izamiento de la Bandera Nacional, acto que contó con la presencia de integrantes del Tercer Concejo, personal de estructura y la banda de música de la demarcación. Durante su mensaje institucional, la alcaldesa Lourdes Paz Reyes subrayó la relevancia de preservar las tradiciones que otorgan identidad a la nación, rindiendo homenaje a los héroes y heroínas que legaron libertad y sustentan la soberanía del pueblo de México.

En el marco de las celebraciones populares, se llevó a cabo la coronación de Jessica Magaña, vecina de la colonia Agrícola Pantitlán, como la Reina de las Fiestas Patrias 2026. Posteriormente, el programa musical ofreció las actuaciones del cantante JUANMA, la intérprete de regional mexicano Ari Salgado, y la presentación estelar de Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey.

En punto de las 23:00 horas, la alcaldesa Lourdes Paz Reyes encabezó la tradicional arenga desde el balcón principal, evocando la memoria de los próceres de la patria y proclamando: "¡Viva la democracia y la soberanía del pueblo de México!". La festividad patria concluyó con la presentación de la agrupación Adolescentes Orquesta, encargada de cerrar la jornada ante la ciudadanía congregada en el recinto demarcacional.