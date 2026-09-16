Detienen a mujer dentro del vehículo que acababa de robar en Gustavo A. Madero

Una mujer de 18 años y un menor de edad fueron detenidos en la alcaldía Gustavo A. Madero, ya que fueron acusados de robar un vehículo de lujo que estaba en el estacionamiento de un hotel.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que sus agentes atendieron un reporte, que se emitió por la frecuencia de radio, por el robo de la unidad en la colonia Guadalupe Tepeyac.

Monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte alertaron sobre el robo de un vehículo de alta gama, estacionado en el área de un hotel localizado en la esquina de las calles Noé y Otilia.

Al llegar al lugar, los policías se entrevistaron con el denunciante, de 26 años de edad, quien refirió que momentos antes se reunió con varias personas en dicho sitio para una convivencia y posteriormente se fue a descansar; sin embargo, al despertar se percató que su vehículo ya no se encontraba en el estacionamiento”.

La víctima les indicó a los agentes de la SSC que, mediante el sistema de geolocalización, su vehículo se localizaba en calles de la colonia Nueva Atzacoalco, también en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Foto: SSC

Por lo que los elementos de la SSC acudieron al sitio que indicaba el GPS, al llegar al lugar observaron que una mujer y un hombre estaban a bordo.