Golpea a su esposa por no dejarlo ver el futbol y termina detenido

Un adulto mayor, de 60 años, fue detenido en la alcaldía Iztapalapa por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar equiparada, al agredir a su pareja por no dejarlo ver un partido del América.

De acuerdo con los antecedentes de la carpeta de investigación CI-FIIZP/IZP-6/UI-1C/D/4493/09-2022, los hechos se registraron en septiembre de 2022, en un domicilio ubicado en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa Martha Acatitla Sur.

Según la información asentada en la investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) recibieron un reporte de emergencia y se trasladaron a la calle Emilio Madero, esquina con Luis Jasso.

Al llegar, los policías encontraron a una mujer, identificada en la documentación con las iniciales T.E.C.M., quien en ese momento tenía 34 años y manifestó haber sido víctima de agresiones físicas y verbales por parte de su cónyuge.

La mujer señaló directamente a Armando como el presunto responsable, por lo que los agentes procedieron a detenerlo y trasladarlo ante el Ministerio Público en Iztapalapa para determinar su situación jurídica.

De acuerdo con la investigación del caso, la discusión habría comenzado luego de que la víctima no permitió que el hombre viera un partido de futbol del equipo América, situación que habría derivado en la agresión.

Aunque los hechos ocurrieron en 2022, el imputado fue detenido nuevamente el 14 de septiembre de 2026, a las 18:12 horas, en la calle Manuel Cañas, frente al número 2569, en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, Iztapalapa.