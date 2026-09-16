Gaby Osorio, encabeza ceremonia del Grito de Independencia en Tlalpan ante 12 mil 500 asistentes

La conmemoración por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México reunió a 12 mil 500 personas en la explanada de la alcaldía Tlalpan, registrando una cifra récord de asistencia para los festejos patrios en la demarcación. La jornada de celebración transcurrió con saldo blanco y sin incidentes de consideración gracias a un dispositivo especial de seguridad y protección civil.

La alcaldesa Gaby Osorio encabezó la tradicional ceremonia del Grito de Independencia durante la noche del 15 de septiembre, un acto que convocó a miles de familias tlalpenses. Desde tempranas horas, los asistentes se congregaron frente al escenario de la explanada para disfrutar de una programación musical mexicana que contó con las presentaciones estelares de Calibre 50 y Luis Antonio López "El Mimoso", creando un ambiente festivo entre banderas y colores nacionales.

Durante el momento central de la conmemoración, la alcaldesa Osorio lanzó las tradicionales arengas patrias, las cuales fueron respondidas al unísono por la multitud reunida. Esta celebración se enmarcó dentro de los festejos por el movimiento iniciado en 1810 por Miguel Hidalgo y Costilla, el cual culminaría 11 años después con la consumación de la Independencia nacional.

El aforo oficial de 12 mil 500 personas posiciona a este encuentro como uno de los de mayor convocatoria histórica en el centro de Tlalpan. Las autoridades locales informaron que los operativos de resguardo y atención ciudadana se mantuvieron desplegados desde el inicio de las actividades artísticas hasta la conclusión de los festejos, garantizando un desarrollo tranquilo de la jornada.