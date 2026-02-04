Llega HOY la Jornada de Paz a Tepito, CDMX ¿qué te ofrece?

Este miércoles acércate a la colonia Morelos, porque la Jornada de Paz ya está lista y llega directo a PILARES “Tepito-Morelos”, desde temprano el Gobierno de la Ciudad de México se alista para arrancar la jornada que acercará varios servicios en un solo lugar, sin trámites enredados ni vueltas de más.

Jornada de Paz Especial

La cita es en el PILARES ubicado en Avenida del Trabajo y Jarciería, en la alcaldía Venustiano Carranza, y estará activa de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

¿Qué vas a encontrar?

Encontrarás bolsa de empleo, ideal para quienes andan buscando una mejor oportunidad. También hay asesoría jurídica laboral, por si traes dudas sobre contratos, despidos, pagos o derechos que a veces no quedan tan claros.

La jornada además incluye vacunación, para que aproveches y te pongas al día sin tener que ir a clínicas saturadas, y capacitación digital, pensada para quienes quieren aprender o reforzar habilidades que hoy ya son básicas, desde el uso de herramientas digitales hasta temas que ayudan a mejorar oporutnidades laborales.

Todo esto se hace en coordinación con Trabajo CDMX y la red de PILARES CDMX. La idea es acercar opciones reales, información útil y apoyos concretos,s. Así que, si estás por la zona, date una vuelta y aprovecha. Estas jornadas no siempre se repiten seguido y sí podrías obtener varios beneficios.

¿Qué son las Jornadas de la Paz?

Las Jornadas de la Paz son, eventos comunitarios que organiza el gobierno CDMX para llevar apoyos y servicios directo a las colonias, sobre todo a zonas donde hace más falta presencia institucional y opciones para la gente.

La idea no es solo ir a dar pláticas, sino hacer territorio: instalarse en un barrio, convivir con la comunidad y acercar cosas útiles en un mismo lugar y el mismo día.

Su enfoque es preventivo y social, la lógica es que cuando hay empleo, información, salud y acompañamiento, bajan los conflictos y se fortalece la convivencia, buscan atender las causas de fondo en paz.

