Atrapan a papá y primo de 'El Tortas', fundador de la Antiunión en CDMX

José Jorge N y Josafat N son identificados como familiares de Jorge Flores Concha ‘El Tortas’, fundador de la Anti-Unión que nació para enfrentar a otro grupo delictivo llamado la Unión y anteriormente la Unión Tepito en la zona centro de la Ciudad de México.

Fueron Agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN) quienes ejecutaron dos órdenes de cateo en predios que se supo eran utilizados para cometer ilícitos, principalmente de narcomenudeo. En uno de ellos detuvieron a los dos sujetos y aseguraron 450 dosis de droga.

Los domicilios cateados en forma simultánea están ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

Cateo en la colonia Pensil

El primer cateo se llevó a cabo en la calle Lago Cupatitzio, colonia Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a un hombre de 27 años de edad y aseguraron 100 dosis de una sustancia sólida color blanco similar a la cocaína, 100 bolsitas de plástico que contenían posible metanfetamina, además de un arma de fuego con tres cartuchos útiles y un teléfono celular.

Segundo cateo en la colonia Guerrero

En tanto, en la calle Moctezuma, de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, ejecutaron otra orden de cateo y aseguraron 100 dosis con aparente cocaína, 50 bolsas pequeñas de plástico que contenían aparente marihuana, 100 bolsitas de plástico de color amarillo con posible metanfetamina, de igual forma detuvieron al hombre de 71 años de edad.

Ambos, posibles familiares de ‘El Tortas’ quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso

Los dos inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

Papá y primo del Tortas

Investigaciones señalan que el detenido de 27 años cuenta con una presentación ante el Ministerio Publico por el delito de Homicidio doloso con arma de fuego en 2019. En tanto, el detenido de 71 años de edad, tiene un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de Homicidio en 1994.

El supuesto papá de ‘El Tortas’, es señalado de pertenecer a un grupo delictivo generador de violencia dedicado al narcomenudeo, robo, extorsión y secuestro con zona de operación en la alcaldía Cuauhtémoc.

