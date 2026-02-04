Cae ladrón de casa de empeño de la Roma–Condesa en CDMX ¿Lo reconoces?
El sujeto tenía varias joyas en su poder, la Policía lo atrapó en el Mercado Medellín, sus cómplices siguen libres.
Un sujeto identificado como Carlos N fue buscado y localizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, el hombre es relacionado con el robo de piezas de joyería en una casa de empeño ubicada en los límites de la colonia Condesa y la colonia Roma Sur, de la alcaldía Cuauhtémoc.
El asalto fue a un establecimiento localizado en la avenida Monterrey y su esquina con la calle Coahuila, ahí los policías se entrevistaron con la encargada quien refirió que dos sujetos la amagaron con un cuchillo y le exigieron que abriera una vitrina con piezas de oro.
Eran ‘moto-ratas’
La mujer dijo que los hombres metieron la mercancía en una bolsa color negro y se retiraron a bordo de una motoneta color negro, que era conducida por otra persona y huyeron sobre la calle Coahuila hacia la Medellín.
Con dichos datos, se implementó un dispositivo de búsqueda y localización, con el apoyo de un cerco virtual realizado por los monitoristas del C2 Centro, y como resultado se encontró el vehículo involucrado en el robo, asimismo, se supo que los posibles responsables entregaron la mercancía a otro sujeto al interior del mercado Medellín.
Le encontraron las piezas de oro
En tiempo real se localizó a la persona a la que, al parecer, se le entregaron las piezas robadas en las inmediaciones del mercado en la calle Medellín, por lo que los policías en campo se dirigieron al punto y capturaron al sujeto de 29 años de edad, tras una revisión le hallaron 14 piezas de oro, entre anillos, collares, cadenas, dijes y pulseras, en sus exhibidores, cajas y bolsas de empaque, con etiquetas de precios, de las que no pudo comprobar su legal adquisición, así como 20 dosis de aparente marihuana.
el individuo de nombre Carlos N fue detenido y presentado junto con lo asegurado y la motocicleta, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, falta la detención de sus cómplices.
