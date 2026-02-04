Cae ladrón de casa de empeño de la Roma–Condesa en CDMX ¿Lo reconoces?

Un sujeto identificado como Carlos N fue buscado y localizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro, el hombre es relacionado con el robo de piezas de joyería en una casa de empeño ubicada en los límites de la colonia Condesa y la colonia Roma Sur, de la alcaldía Cuauhtémoc.

El asalto fue a un establecimiento localizado en la avenida Monterrey y su esquina con la calle Coahuila, ahí los policías se entrevistaron con la encargada quien refirió que dos sujetos la amagaron con un cuchillo y le exigieron que abriera una vitrina con piezas de oro.

Eran ‘moto-ratas’

La mujer dijo que los hombres metieron la mercancía en una bolsa color negro y se retiraron a bordo de una motoneta color negro, que era conducida por otra persona y huyeron sobre la calle Coahuila hacia la Medellín.

C2 CH

Con dichos datos, se implementó un dispositivo de búsqueda y localización, con el apoyo de un cerco virtual realizado por los monitoristas del C2 Centro, y como resultado se encontró el vehículo involucrado en el robo, asimismo, se supo que los posibles responsables entregaron la mercancía a otro sujeto al interior del mercado Medellín.

Le encontraron las piezas de oro

En tiempo real se localizó a la persona a la que, al parecer, se le entregaron las piezas robadas en las inmediaciones del mercado en la calle Medellín, por lo que los policías en campo se dirigieron al punto y capturaron al sujeto de 29 años de edad, tras una revisión le hallaron 14 piezas de oro, entre anillos, collares, cadenas, dijes y pulseras, en sus exhibidores, cajas y bolsas de empaque, con etiquetas de precios, de las que no pudo comprobar su legal adquisición, así como 20 dosis de aparente marihuana.

Lo robado @c4jimenez

el individuo de nombre Carlos N fue detenido y presentado junto con lo asegurado y la motocicleta, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica, falta la detención de sus cómplices.

*bb