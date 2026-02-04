HOY marchará el sindicato del Metro y habrá otras movilizaciones en CDMX

Este miércoles 4 de febrero de 2026 en la Ciudad de México se espera una gran marcha de alrededor de 12 mil miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, además de vialidades cerradas podría haber intermitencias en el servicio del Metro así que toma precauciones y si puedes planea con tiempo tus traslados.

Te damos opciones viales para que no llegues tarde a tus destinos.

MARCHA:

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro

Hora: 15:30 hrs.

Lugar: Estación del Metro Balderas Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Avenida Balderas # 58 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX. (A un costado del banco Banamex)

Rumbo A: Zócalo de la Ciudad de México.

Ofrece diálogo el sindicato del metro al GDF

Motivo: Se manifiestan por la falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas, así como otros temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan.

Usa Av. Chapultepec o Eje 1 Norte. Además, utiliza Circuito Interior o Fray Servando Teresa de Mier. Evita Avenida Balderas, Eje Central y accesos al Centro Histórico durante el avance.

MANIFESTACIONES

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas

Trabajadoras sexuales de la comunidad trans

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Reclusorio Preventivo Varonil Sur en Circuito Javier Piña y Palacios y Lic. Martínez de Castro Colonia San Mateo Xalpa alcaldía Xochimilco CDMX.

MOTIVO: Acompañarán a una mujer trans, activista y víctima de un intento de feminicidio, con el fin de exigir justicia y garantizar la reparación del daño; así como una sentencia en contra del presunto responsable.

Alternativa vial

Usa Periférico Sur o Av. Tláhuac. División del Norte (tramos habilitados).

EX TRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA-100

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución # 1 Colonia Centro Histórico Alcaldia Cuauhtémoc CDMX.

Extrabajadores de Ruta 100

MOTIVO: Asamblea para exigir el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

Opción vial

Usa Circuito Interior, Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier. Evita accesos al Zócalo y calles del Centro Histórico.

COLECTIVA SOMOS ELLAS

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Fiscalía de Acusación y Enjuiciamiento Oriente en Av. Reforma # 50 Colonia Lomas de San Lorenzo Alcaldía Iztapalapa CDMX.

MOTIVO: Exigen justicia y garantía de protección para sobreviviente de violencia sexual infantil; así como que el presunto responsable sea juzgado conforme a la Ley.

Alternativa vial

Usa Periférico Oriente o Av. Tláhuac. Toma por Eje 10 Sur.

FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONA DETENIDA

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Calle Digna Ochoa y Plácido # 56 Colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen la revisión de los videos de las cámaras del C5, ya que un masculino fue atropellado y posteriormente detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, acusado por el delito de robo el pasado 23 de enero.

Opción vial

Usa Eje Central Lázaro Cárdenas o Dr. Río de la Loza. Igual por Eje 2 Sur o Av. Chapultepec.

COLECTIVO NACIONAL NO MÁS PRESOS INOCENTES

Familiares de presos dicen que son inocentes

HORA: 11:30 hrs.

LUGAR: Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales en James Sullivan # 133 Colonia San Rafael Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: En apoyo a imputado por el delito de violación y para solicitar la revisión inmediata y exhaustiva del caso; así como para denunciar la fabricación de delitos, irregularidades en las investigaciones, el abuso de la prisión preventiva y las violaciones al debido proceso.

Opción vial

Usa Circuito Interior o Ribera de San Cosme. Otra es ir por Insurgentes Norte o Av. Chapultepec.

COORDINADORA NACIONAL DE USUARIOS EN DESOBEDIENCIA (CONUR)

HORA: 14:30 hrs.

LUGAR: Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

MOTIVO: Buscan una reunión con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz y la ministra Loretta Ortiz Ahif, para dialogar sobre los amparos que están en trámite, así mismo exigen el cumplimiento de la sentencia firme del amparo indirecto 928/2023 del Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa del Primer Circuito que ordena la creación de una tarifa eléctrica especial para grupos vulnerables.

Utiliza Eje 1 Norte o Fray Servando Teresa de Mier. Alterna por Circuito Interior.

BICITEKAS A.C.

HORA: 18:00 hrs.

LUGAR: Estación del Metro Juárez línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo en Av. Balderas y Artículo 123 Colonia Centro Alcaldía Cuauhtémoc CDMX.

MOTIVO: Exigen justicia para el ciclista que perdió la vida tras ser arrollado por un conductor del Metrobús, en la intersección de la avenida Balderas y la calle Artículo 123, el 4 de febrero de 2021.

Alternativa vial

Ve por Av. Chapultepec o Eje 1 Norte. También puedes ir por Circuito Interior o Fray Servando Teresa de Mier.

*bb