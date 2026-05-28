Bares y restaurantes podrán ampliar aforo y superficies durante Mundial

A partir de este viernes, restaurantes, bares, hoteles y establecimientos mercantiles de la Ciudad de México podrán ampliar temporalmente su aforo y superficie durante la Copa Mundial FIFA 2026, siempre y cuando cumplan con nuevas medidas de protección civil publicadas este jueves por el gobierno capitalino.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer, en la Gaceta Oficial, los lineamientos especiales que regularán las modificaciones temporales en negocios que busquen aprovechar el aumento de visitantes y actividades relacionadas con la Copa Mundial de Futbol.

El acuerdo entrará en vigor este viernes y permanecerá vigente hasta el 24 de julio de 2026.

En las disposiciones publicadas dejan fuera a los establecimientos ubicados dentro del perímetro A y B del Centro Histórico, debido a “las restricciones patrimoniales y urbanísticas vigentes en esa zona”, a pesar de que la semana pasada, el secretario de Gobierno, César Cravioto, aseguró que “la medida beneficiará a todos los establecimientos mercantiles” de la ciudad, como publicó Excélsior.

Foto: Rogelio Morales | Cuartoscuro

Blindan Centro Histórico

En el documento se especifica que únicamente “se permitirá que establecimientos mercantiles fuera del perímetro A y B del Centro Histórico incrementen sus áreas de atención y capacidad de recepción de clientes”, previa autorización de las autoridades competentes y bajo estrictas medidas de gestión de riesgos.

El gobierno capitalino justificó la medida al señalar que “la Ciudad de México será una de las sedes del mayor evento futbolístico del mundo y que se prevé una concentración masiva de personas en estadios, espacios públicos, zonas turísticas y festivales distribuidos en las 16 alcaldías”.

Podrán acogerse a este beneficio pequeños negocios, así como los establecimientos obligados a contar con Programa Interno de Protección Civil (PIPC).

Foto: Edgar Negrete | Cuartoscuro

En el caso de negocios catalogados como de bajo riesgo, es decir, aquellos menores a 250 metros cuadrados y con aforo máximo de cien personas, “los propietarios deberán tramitar una constancia oficial y, si desean ampliar temporalmente sus espacios, tendrán que “elaborar un Plan de Contingencias Temporal mediante un Responsable Oficial de Protección Civil”, indica el documento.

Reglas para ampliar aforo

Ese plan deberá incluir análisis de riesgos internos y externos en un radio de 200 metros, protocolos de actuación, rutas de evacuación, señalización, sistemas contra incendios, iluminación de emergencia y brigadas capacitadas en primeros auxilios y evacuación.

Además, los establecimientos que incrementen aforos deberán “conformar brigadas multifuncionales con capacitación mínima de ocho horas en prevención y combate de incendios, comunicación y atención de emergencias”.

La SGIRPC también estableció que las 16 alcaldías están capacitadas y podrá verificar físicamente “que las modificaciones autorizadas coincidan con las condiciones reales de los negocios y podrán dar vista a las autoridades correspondientes en caso de irregularidades”.

Los establecimientos de mediano y alto riesgo, que ya cuentan con Programa Interno de Protección Civil, “deberán actualizarlo para incorporar nuevos aforos, ampliaciones y análisis de riesgos derivados de las concentraciones masivas”.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Lineamientos para festivales futboleros

Los lineamientos contemplan escenarios específicos para los llamados “Festivales Futboleros”, donde se prevé la instalación de pantallas gigantes y actividades públicas para seguir los partidos del Mundial.

En esos casos, los encargados de estos espacios “deberán redefinir puntos de reunión, crear rutas alternas de evacuación, garantizar accesibilidad para personas con discapacidad y establecer controles diferenciados de acceso y salida para evitar contraflujos y aglomeraciones.

Asimismo, toda estructura temporal, como escenarios, pantallas o gradas, deberá contar con dictámenes de seguridad estructural emitidos por Directores Responsables de Obra o Corresponsables de Seguridad Estructural.

También deberán realizar revisiones constantes de estructuras, generar reportes meteorológicos diarios y mantener bitácoras de seguridad, durante el desarrollo de los eventos”.

El acuerdo aclara que “las medidas no implican autorización automática para colocar enseres o mobiliario en la vía pública”; los negocios deberán seguir cumpliendo con la Ley de Establecimientos Mercantiles.

El objetivo es garantizar que el Mundial se desarrolle en condiciones de seguridad para asistentes, turistas y trabajadores, se lee en la publicación, firmada por la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas.