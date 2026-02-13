Interrupción del servicio en Línea 3 del Metro desata caos en el Centro

La caída de un objeto metálico a la zona de vías, en la Línea 3 del Metro provocó que el servicio fuera suspendido en las estaciones Tlatelolco, Guerrero e Hidalgo; por lo que se dio servicio provisional de las estaciones Indios Verdes a La raza y de Balderas a Universidad.

“Solo empezaron a decir que había falla en el Metro y empezaron el trasbordo en Hidalgo. Sólo dijeron que estaban los apoyos de RTP, pero como no hay ninguno es complicado moverse ahorita tenemos que esperar un rato hasta que se normalice”, comentó Carlos Hernández, usuario del Metro, que viajaba a la estación Miguel Ángel de Quevedo.

-Hay retrasos en el transporte público en la Línea 3 del Metro.

- ¿Les dijeron por qué?

- No, nada más que nos saliéramos y que tomáramos el Metrobús- comentó otro usuario.

“Yo, de hecho, vine una cosita médica, iba yo a mi hogar a Pachuca y ya no pude salir”, comentó Nora Lidia Delgado.

“Nos dijeron que yo no iba a dar servicio el Metro, vengo desde Balderas caminando hasta acá, solo dijeron que se detenía el servicio en la línea”, comentó Angélica Cázares.

Foto: José Antonio García | Excélsior

A las 19:58 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó a través de su cuenta de X que el servicio se encontraba de suspendido de manera provisional, debido a las maniobras para retirar el objeto que cayó en las vías, por lo que recomendaba a sus usuarios, atender las indicaciones del personal.

A las 20:29 horas, Adrián Rubalcava, director del Metro, informó que el sistema de la Línea 3 quedaba restablecido en ambas direcciones desde la estación Indios Verdes hasta Universidad.

Durante el tiempo que duraron los trabajos para restablecer el servicio, se observaron largas filas de usuarios Foto: José Antonio García | Excélsior

Durante el tiempo que duraron los trabajos para restablecer el servicio, se observaron largas filas de usuarios, algunos de ellos, desesperados para abordar algún transporte que los llevará a sus destinos.

Foto: José Antonio García | Excélsior

*DRR*