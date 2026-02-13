Detienen a 10 personas tras causar daños a estación de policía

Diez personas fueron detenidas luego de causar daños en las puertas de cristal de un inmueble ubicado en avenida Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, durante una concentración de manifestantes.

Elementos policiacos acudieron al sitio tras el reporte de la movilización y, durante el desarrollo de la protesta, un grupo de personas, varias de ellas de la comunidad LGBTTIQ+, lanzó piedras contra la entrada principal de la estación de policía, lo que provocó daños materiales.

Foto: SSC

Ante estos hechos, los uniformados establecieron una línea de contención para controlar la situación y evitar mayores daños. Como resultado, 10 personas fueron aseguradas y trasladadas ante el juez vívico, quien determinará la sanción correspondiente.

El lugar permaneció bajo resguardo policial y se dio parte a las autoridades ministeriales para las investigaciones conducentes. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento para integrar la carpeta administrativa correspondiente.

*DRR*