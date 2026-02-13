¿Cómo funciona el doble Hoy no Circula del sábado por contingencia?

El programa Hoy No Circula del sábado 14 de febrero de 2026, aplica para todos los vehículos con holograma 2 y, por ser el segundo sábado del mes, los autos con holograma 1, terminación 0, 2, 4, 6 y 8.

Lo anterior está vigente en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en algunos municipios del Estado de México (Edomex).

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula sabatino del 14 de febrero de 2026 son los que tienen holograma 00 y 0 solo si cuentan con engomado diferente al color azul y terminación de placa 9 o 0.

Así como los vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Cabe recordar que los autos que tienen restricciones este sábado 14 de febrero, es decir, vehículos con holograma 2 y 1 terminación PAR, no podrán circular de las 5:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche.

Restricciones adicionales

Debido a que continúa la Fase I de Contingencia Ambiental, el sábado también tendrán que salir de circulación más unidades desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

Se trata de:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 o 0

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del Edomex

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones, les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas

¿En qué municipios del Edomex aplica?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Multa a infractores

Si el Hoy No Circula no se respeta el sábado 14 de febrero de 2026 y las autoridades correspondientes identifican el vehículo, la multa que se deberá pagar será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a $2,346.80 y $3,519.30 pesos.

Cabe recordar que, recientemente, autoridades anunciaron que habrá cambios al programa Hoy No Circula que opera en el Valle de México, estos no han sido dados a conocer ni tampoco la fecha en que aplicarían.

Entre los ajustes, se prevé que salga de circulación un mayor número de vehículos, con base en su antigüedad. Según el informe, las unidades con más de seis años de antigüedad contaminan hasta 17 veces más que los modelos recientes.

Además, las autoridades contemplan la prohibición de la circulación de motocicletas durante la Fase 2 de Contingencia Ambiental, restricción que solo aplica ahora a ciertos vehículos de cuatro ruedas.

