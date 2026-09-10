Celebran primer nacimiento de lince rojo en Zoológico de Chapultepec

Una cría de lince rojo nació en el Zoológico de Chapultepec, el cual es el primer nacimiento de esa especie en ese lugar, el alumbramiento ocurrió en julio y actualmente está bajo supervisión de personal especializado para verificar que se desarrolle de manera adecuada.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) detalló que los padres del felino son una pareja de linces, ambos de 10 años y que también nacieron en centros de conservación de la Ciudad de México, la madre nació en Los Coyotes y el padre en San Juan de Aragón. Actualmente, ambos ejemplares habitan en un recinto ubicado dentro del Bioma Árido del Centro de Conservación Chapultepec.

La cría permanece bajo observación permanente de médicos veterinarios, biólogos y cuidadores, quienes dan seguimiento a su desarrollo y bienestar. Conforme avance su crecimiento, comenzará de manera gradual la transición hacia el consumo de alimentos sólidos, como parte de la dieta especializada que recibe esta especie en el Centro de Conservación, la cual incluye pollo, codorniz y alimento formulado para cachorros”.

Durante las primeras semanas las crías dependen por completo de sus madres, ya que al nacer tienen los ojos cerrados y solo se alimentan de leche materna, luego de algunos días abren los ojos y desarrollan su movilidad para explorar su entorno.

El lince rojo se encuentra clasificado en la categoría de “Preocupación Menor” de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza Foto: Especial

En vida silvestre se alimentan de conejos, liebres, roedores y pequeños vertebrados, aunque en caso de escasear dichos animales, pueden cambiar su dieta, por lo que juegan un papel importante en el equilibrio ecológico de las zonas que habitan.

Situación actual de la especie

El lince rojo se encuentra clasificado en la categoría de “Preocupación Menor” de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), esto se debe a su amplia distribución y capacidad de adaptación.

Aunque en algunas poblaciones pueden enfrentar problemas a nivel local, debido al crecimiento de las zonas urbanas, atropellamientos o disminución de presas.

En el Valle de México los linces rojos viven en:

Desierto de los Leones

Sierra de las Cruces

Región del Ajusco-Chichinautzin, que comprende áreas de las alcaldías Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan y Milpa Alta