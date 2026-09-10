Proponen uso de celulares en escuelas de CDMX solo con fines educativos

La diputada local del PAN, Laura Álvarez, presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley para restringir el uso de celulares durante las horas de clase en educación básica.

La panista propuso que durante las clases los celulares deberán "permanecer apagados, en modo avión o bajo resguardo, conforme al Protocolo que emita la Secretaría".

Se trata de una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México y propone que solo se permita el uso de estos dispositivos si "responde a fines pedagógicos expresamente autorizados, si son equipos destinados por la propia institución al proceso de enseñanza-aprendizaje, en situaciones de emergencia, protección civil o seguridad escolar y por razones médicas acreditadas, incluido el monitoreo de condiciones de salud".

Riesgos para menores

En conferencia, la diputada Álvarez detalló que la presencia constante de estos dispositivos interfiere con el aprendizaje, debilita la convivencia presencial y expone a niñas, niños y adolescentes a contenidos inapropiados, a contacto con desconocidos y bullying.

Si conocemos los efectos que los celulares tienen sobre la atención y el desarrollo de las niñas y los niños, la precaución mínima es impedir que este distractor forme parte de su momento formativo. Un niño que ve una notificación en su celular, tarda 20 minutos en recuperar la atención”, explicó.

Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con una consulta nacional realizada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), 81 por ciento de los 565 mil 396 docentes participantes consideraron necesario establecer reglas para el uso seguro y con fines pedagógicos de los teléfonos celulares en las escuelas.

Expuso que esta semana salieron los resultados de la prueba PISA, “donde se demuestra que solo tres de cada 10 estudiantes alcanzan el conocimiento básico de matemáticas y cinco de cada 10 tienen buena comprensión en lectura en nuestro país. El daño que le estamos haciendo a nuestros niños es gravísimo, pero aún podemos revertirlo”.

Daños físicos

La diputada panista recordó que el 27 de febrero de 2025 fue la primera vez que presentó una iniciativa al respecto y comentó que la nueva iniciativa también incorpora el derecho de niñas, niños y adolescentes a utilizar las tecnologías de manera segura, así como la obligación de las autoridades de promover un entorno digital seguro y un uso responsable de la tecnología.

Foto: Cuartoscuro

En la conferencia, Mayte Llamas, criminóloga y especialista en violencias, advirtió que el uso intensivo y precoz de celulares en niños provoca daño mental y físico, como la pubertad precoz, daño en el desarrollo de músculos oculares y en las cervicales.

La iniciativa plantea sanciones para las escuelas que incumplan la medida, que van desde amonestaciones por escrito hasta la imposición de multas equivalentes a cinco mil UMAS, alrededor de 586 mil 550 de pesos. La iniciativa se turnó a comisiones para ser dictaminada.