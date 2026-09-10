CDMX destina más de 14 mil mdp a escuelas; entregan obras en la primaria Dolores Correa

Con una inversión superior a los 14 mil millones de pesos, el Gobierno de la Ciudad de México reforzó la transformación de los planteles educativos de la capital. En ese marco, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, entregó la rehabilitación integral de la Escuela Primaria Dolores Correa Zapata, en la alcaldía Cuauhtémoc, cuya obra requirió 1.9 millones de pesos, con ello se beneficiaran 132 alumnos.

Durante el evento, la mandataria capitalina destacó que la prioridad de su administración es elevar la calidad del espacio escolar.

Pensamos que el derecho a la educación pública también se construye con aulas dignas, con baños que funcionen, con espacios transformados, que no les falle el agua ni la luz a las escuelas, que tengan lugares de primera”, expresó.

Brugada Molina subrayó que las intervenciones atienden de manera simultánea todas las necesidades del diagnóstico del plantel, en lugar de realizar apoyos parciales.

Clara Brugada entregó la rehabilitación de la primaria Dolores Correa Zapata en Cuauhtémoc, como parte de la inversión educativa de más de 14 mil mdp en CDMX. Especial

En ese sentido, las obras realizadas en la primaria Dolores Correa Zapata contemplaron la aplicación de pintura en cerca de 5 mil metros cuadrados, la impermeabilización de 236 metros cuadrados, la renovación del sistema eléctrico, la colocación de 16 luminarias, la mejora de los sanitarios y la construcción de una cubierta de 134 metros cuadrados en el patio principal.

En su intervención, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que el programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela registra una cobertura de 782 planteles intervenidos en las 16 alcaldías, beneficiando a más de 392 mil estudiantes y sumando 170 nuevas techumbres.

Cabe destacar que el paquete presupuestal de 14 mil 306 millones de pesos ejecutado entre 2025 y 2026 abarca rubros como Mi Beca para Empezar (7,491 mdp), Uniformes y Útiles Escolares (1,979 mdp), Desayunos Escolares (1,797 mdp), el programa 1, 2, 3 Por Mi Escuela (1,562 mdp), las Aulas Mixtli Digitales (462 mdp) y la estrategia musical Do Re Mi Fa Sol (165 mdp).