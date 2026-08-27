En el limbo, recursos para zoológicos de CDMX; auditoría impide conocer distribución

Después de la viralización de un video de denuncia de la organización animalista PETA, en el que se observan a animales del zoológico de Chapultepec con deterioro físico y psicológico, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) no ha brindado información al respecto y una auditoría sobre el fideicomiso para atender a los zoológicos deja en opacidad cuánto, cómo y en qué se gastan los fondos.

La CDMX tiene un presupuesto para este año de más de 250 millones de pesos para la operación de los centros de conservación Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, pero no hay un desglose claro de los recursos.

En octubre de 2024 entró en operación un fideicomiso (Fideicomiso ProZoo) creado exclusivamente para encargarse de la operación de estos tres centros. Sin embargo, a pesar de trabajar durante casi dos años, las cuentas no se han rendido.

Fideicomiso ProZoo y sus cuentas

El 9 de septiembre de 2024, durante la presentación de esta iniciativa, Diego Sánchez Navarro, presidente del Fideicomiso ProZoo, detalló que “el fideicomiso apoyará la labor que ya realizan los Centros de Conservación de la Ciudad de México con 11 áreas clave que van desde contribuir en el cuidado y condiciones de bienestar de los ejemplares de fauna silvestre, sumar a la conservación de especies, coadyuvar en la atención médico-veterinaria especializada, así como apoyar en la investigación y educación para la conservación”.

Sin embargo, al ingresar al apartado de transparencia de la página oficial del fideicomiso para buscar información sobre la manera en que se ejerce el presupuesto, los usuarios se dan cuenta que es imposible acceder a ellos, lo anterior a una supuesta auditoría externa. “Los estados financieros del fideicomiso se encuentran actualmente sujetos a revisión y dictamen por parte de auditores externos independientes”, se puede leer en la información de la página.

Asimismo, se informa que, una vez que culmine dicho proceso los estados financieros serán publicados en el portal del fideicomiso.

El presupuesto para los zoológicos aumentó cada año

El estado de los animales contrasta con el presupuesto designado por el gobierno de la Ciudad de México para la operación y mantenimiento de los tres centros de conservación. Tan sólo en 2023 se destinaron 189.09 millones de pesos. “La operación de los Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes mantendrá la destacada prioridad con que viene siendo desahogada, se robustecerá la ejecución de acciones de manera coordinada para el bienestar animal, se reforzará el acondicionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones”, se puede leer en el Tomo 1 del documento.

Para 2024, el presupuesto aumentó más de 23 millones y se mantuvo el funcionamiento de los tres zoológicos de la capital como una prioridad para el gobierno capitalino. “Se incrementarán las acciones coordinadas para garantizar el bienestar de los animales y se reforzará el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. Además, se fortalecerán las medidas de medicina preventiva, terapéutica y rehabilitadora para mantener la salud de la diversa fauna silvestre que reside en estos lugares”, se detalló en el documento.

Para 2025 el presupuesto volvió a incrementar, al pasar de 212.31 a poco más de 226 millones de pesos. Los recursos estaban destinados a programas de salud, alimentación y bienestar de los animales que viven al cuidado de la ciudad, además de apoyar proyectos de investigación sobre la flora y fauna que aporten al cuidado y conservación de estos espacios.

Para este año, el gobierno capitalino destinó más de 250 millones de pesos para la conservación y operación de los tres zoológicos. Sin embargo, no se detalló una ruta para este recurso. En ese sentido, de 2023 a la fecha, se han destinado 878 millones 86 mil 258 pesos para los centros de conservación en la capital.

El último desglose de actividades corresponde a 2024

Cabe señalar que el informe de avance trimestral correspondiente a enero-julio de 2024, de la Secretaría de Finanzas de la capital, es el último donde se menciona un desglose de actividades realizadas en el marco del presupuesto para la conservación y operación de zoológicos.

Se explica que, para ese momento se habían realizado 438,551 atenciones integrales para fauna silvestre, entre preparación de dietas, inmunización, desparasitación, suplementación vitamínica, control reproductivo, higiene y desinfección de albergues, estudios de laboratorio, y consultas médicas. Asimismo, se habían realizado 11,801 servicios de atención al bienestar de los animales que habitan en los tres zoológicos.

*mcam