Recuerdan a víctimas de La Concordia a un año de la tragedia

Familiares, amigos y seres queridos de las víctimas de la volcadura de la pipa en el puente de La Concordia acudieron este día al memorial ubicado a un costado de la vialidad para rendir homenaje.

Desde temprana hora, llegaron al sitio, ubicado en la calzada Ignacio Zaragoza, para arreglar ofrendas, colocar veladoras, coronas de flores y fotografías de las víctimas.

A un año de la volcadura en La Concordia, familiares y amigos rindieron homenaje con ofrendas y una misa en memoria de las 32 víctimas del accidente. Héctor López

Entre ellas, destaca Yaneth, quien fue alumna del profesor Eduardo Noé García, en la secundaria Técnica 53, quien acudió con una veladora y pétalos de rosas para dejarle un homenaje a su antiguo mentor, a quien le prometió recordarlo cada año.

Además, recordó lo mucho que disfrutaba de su cátedra y la manera en que hacia que al resto de los estudiantes les gustaran las matemáticas.

A un año de la volcadura en La Concordia, familiares y amigos rindieron homenaje con ofrendas y una misa en memoria de las 32 víctimas del accidente. Héctor López

Al sitio, arribó también un paramédico, que formó parte de los equipos de respuesta durante la tragedia, quien recordó aquellos momentos y aseguró que atender está tragedia significó un antes y un después para el, debido a todo el dolor y sufrimiento del que fue testigo.

A las 13:00 horas de este día se realizará una misa en homenaje a las 32 víctimas de este accidente.