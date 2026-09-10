Ejecutan a presunto líder de Los Fortis en la Cuauhtémoc; sicario huyó en patín eléctrico

Durante la madrugada de este jueves, un hombre identificado por sus familiares como Luis Adrián Fortis, de 25 años, fue asesinado a balazos en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

El ataque ocurrió en la esquina de Canal del Norte y Toltecas, colonia Felipe Pescador, donde la víctima se encontraba dentro de un Ford Challenger negro.

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto llegó hasta el lugar a bordo de un patín eléctrico y disparó contra Fortis. Tras la agresión, el sicario escapó antes de que arribaran los elementos de seguridad.

Familiares reconocieron a la víctima, señalando que era integrante de un grupo delictivo conocido como Los Fortis, con presencia en la zona de Tepito.

Autoridades capitalinas confirmaron que Luis Adrián Fortis había sido detenido en al menos cinco ocasiones por distintos hechos, según registros oficiales.

El homicidio se suma a una serie de ataques recientes contra personas relacionadas con este grupo. De acuerdo con las primeras indagatorias, los hechos podrían estar vinculados con una disputa y rivalidad con integrantes de La Anti Unión, aunque esta línea de investigación deberá ser confirmada conforme avancen las diligencias.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mientras personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizó el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este homicidio. Las autoridades revisan cámaras de videovigilancia para establecer la ruta de escape del atacante y tratar de identificarlo.

Los Fortis y su resistencia a La Unión Tepito

Los Fortis, también conocidos como la familia Fortis Mayén, surgieron en la década de 1980 como una organización criminal de carácter familiar dedicada al narcomenudeo en el corazón del barrio de Tepito, en la Ciudad de México. A diferencia de las estructuras corporativas modernas, este grupo operaba como una red basada en lazos de sangre, controlando puntos fijos de distribución de drogas en calles específicas del barrio desde los años ochenta.

Durante los años noventa y principios de los 2000, los Fortis mantuvieron un control discreto sobre zonas de comercio ilegal en la alcaldía Cuauhtémoc, sin necesidad de subordinarse a los grandes cárteles nacionales. Su autonomía les permitió operar de manera independiente durante décadas, consolidando su presencia en el narcomenudeo capitalino.

Hacia 2010, con la expansión de La Unión Tepito bajo la influencia de operadores como Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, las células independientes del barrio comenzaron a sufrir presiones para integrarse al nuevo mando hegemónico. Los Fortis se negaron a perder su autonomía, lo que los convirtió en blanco de agresiones directas y marcó una etapa más violenta en la capital.

La negativa de los Fortis a subordinarse derivó en ataques contra sus integrantes. Uno de los episodios más recordados fue el secuestro y homicidio de María Teresa Fortis Mayén en 2010, hecho que evidenció la confrontación abierta entre las estructuras tradicionales del barrio y el poder emergente de La Unión Tepito.