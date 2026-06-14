Estalla vehículo en Tacubaya por tanque de gas en la cajuela

En la colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, se presentó una explosión en un auto, que al parecer tenía un tanque de gas en la cajuela. La explosión causó quemaduras a un hombre de 45 años y a su hijo de 14.

Fueron los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, quienes recibieron el reporte de una explosión en un automóvil en las calles Héroes de 1810 y Tránsito y se lo dieron a conocer a los policías, para que se acercaran al lugar.

Cuando llegaron al lugar los policías observaron a dos personas lesionadas, por lo que solicitaron los servicios de emergencia.

En el lugar entrevistaron al hombre de 45 años de edad que presentaba diversas quemaduras en el cuerpo y les informó que estaba dentro del auto con su hijo de 14 años de edad, cuando de pronto escuchó una fuerte explosión y rápidamente bajaron de la unidad.

El hombre y su hijo tenían quemaduras en piernas, brazos y el rostro, y los llevaron a un hospital donde recibieron la atención médica especializada que necesitaban.

En el sitio, el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil (PC) realizaron los trabajos necesarios para controlar la fuga de un tanque de gas que fue hallado en la cajuela del vehículo y determinar que las demás personas en el lugar no corrieran peligro, además de retirar la unidad y realizar la limpieza de escombros.

Sujeto que viajaba en el vehículo que estalló en calles de la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX Foto: @SSC_CDMX

Muere atropellado en Circuito Interior

Días atrás, un joven en condición de calle murió atropellado en el bajo puente de circuito interior Río Churubusco y Calzada de Tlalpan.

El sujeto que caminaba alrededor de las 5:15 am, semidesnudo y sin precaución por la vía rápida, fue impactado por una camioneta tipo pick up, poco antes de ingresar al puente que cruza calzada de Tlalpan hacia el aeropuerto de la Ciudad de México.

El hombre de aproximadamente 30 años de edad, murió de manera instantánea tras el brutal impacto y su cuerpo quedó tendido en el carril de extrema izquierda.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, tomó conocimiento del hecho y dio aviso a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes acudieron al lugar y trasladaron el cuerpo a la Coordinación Territorial correspondiente.

Tras la evasión de responsabilidades y al darse a la fuga, serán las autoridades las encargadas de revisar las cámaras de videovigilancia y ubicar la trayectoria del vehículo involucrado, para que se presente a declarar por el incidente.

Cabe señalar que previo al incidente, se alertó vía telefónica al 911, sin embargo, transcurrieron más de 20 minutos y ninguna patrulla acudió al lugar para evitar la tragedia.