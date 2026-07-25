Fan Fest en el Zócalo generó mil 800 empleos

Detrás de los 39 días de fiesta futbolera que albergaron a más de 2.5 millones de visitantes en el Zócalo durante el Mundial, se desplegó una obra titánica de ingeniería y logística que requirió 310 días de planeación y el trabajo de mil 800 personas.

La producción del Fan Fest, a cargo de la agencia Live Events by OCESA para Host City Ciudad de México, transformó el corazón de la capital en una de las sedes públicas más grandes del torneo internacional.

Para lograr levantar este complejo en la plaza más emblemática del país, se requirieron 38 días continuos de montaje y el despliegue de mil 200 toneladas de estructuras y equipo técnico.

"El mayor desafío fue diseñar una experiencia capaz de convivir con uno de los espacios públicos más importantes del país sin perder su esencia”, señaló Jimena López, directora general de Live Events.

El Zócalo siguió siendo un espacio abierto para la ciudadanía mientras se convertía en un punto de encuentro para aficionados de todo el mundo.”

INGENIERIA Y SOSTENIBILIDAD

El operativo montado en la Plaza de la Constitución no solo implicó la fuerza de trabajo de las mil 800 personas contratadas, sino también un despliegue tecnológico de alta complejidad.

La infraestructura incluyó la colocación de 800 metros cuadrados de pantallas LED, destacando una pantalla principal de 31 por 16 metros para la transmisión de los partidos.

En el ámbito operativo y de sustentabilidad, el montaje integró 24 celdas solares para suministrar energía limpia al sistema de audio y al escenario de entretenimiento.

Asimismo, la instalación dispuso de 220 sanitarios con agua corriente e infraestructura adaptada para personas con discapacidad.

Para la empresa responsable de la producción, este proyecto dejó un precedente sobre la capacidad técnica desarrollada en el país para ejecutar eventos de escala global, demostrando que este tipo de experiencias exigen la integración de creatividad, operación, innovación, accesibilidad y coordinación institucional en espacios urbanos de alta exigencia.

"Hoy una experiencia de esta escala exige integrar creatividad, operación, innovación, accesibilidad, sostenibilidad y coordinación institucional. Las agencias ya no solamente producimos eventos; diseñamos ecosistemas completos donde conviven marcas, ciudades y millones de personas", destacó López.