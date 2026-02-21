Liberan a ‘La Mafias Tiktokera de Barrio’ en CDMX; duró 4 meses presa

Joselyn Yahaira ‘N’, mejor conocida como ‘La Mafias Tiktokera de Barrio’, quedó libre luego de pasar cuatro meses en prisión tras ser acusada de robo en calles de la Ciudad de México (CDMX).

El periodista Carlos Jiménez dio a conocer sobre la liberación de la joven, después de que un juez le permitió seguir su proceso fuera de prisión.

La tiktokera de barrio vivía en la Morelos. Andaba con los de La Unión y también con la Antiunión. SSC CDMX la detuvo robando. Ya volvió”, se lee en la publicación.

Asimismo, circula una foto de ‘La Mafias’ ya libre, este mes de enero del 2026, y una de octubre del 2025, cuando fue detenida.

¿Quién es ‘La Mafias Tiktokera de Barrio’?

A través de redes sociales, principalmente en TikTok, La Mafias tiene gran popularidad, acumula miles de seguidores y su contenido principalmente es para presumir un estilo de vida ostentoso.

Exponía en su cuenta un estilo callejero, pero con gran glamour, aunque ahora se le vincula a pandillas en la CDMX.

De hecho, una versión apunta que La Mafias había librado un ataque a balazos, en donde perdió la vida únicamente su pareja, aunque ella siguió con su estilo de vida.

Detenida tras robo en la GAM

Sobre ‘La Mafias’ pesan acusaciones de robos y atracos en la capital del país, además de que trasciende su vinculación con grupos criminales como La Unión Tepito y la AntiUnión.

Joselyn fue detenida el pasado 13 de octubre por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras ser señalada por presuntamente participar en un asalto.

La joven de 23 años fue interceptada tras una denuncia ciudadana que reportó el robo de un celular de alta gama y dinero en efectivo.

A través del monitoreo de cámaras de videovigilancia que hay en la CDMX, la mujer fue ubicada y detenida en la colonia Tres Estrellas, junto a otro presunto implicado. Ambos fueron trasladados al Ministerio Público.

