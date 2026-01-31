Colocan placa a Laureano que lo reconoce como patrimonio ambiental

Con la colocación de una placa conmemorativa que reconoce al laurel de la India “Laureano”, como patrimonio ambiental y natural de la Ciudad de México, vecinos de la la alcaldía Benito Juárez celebraron este sábado el cierre de casi un año de movilización ciudadana.

El acto se realizó en la esquina de Miguel Laurent 48 y la calle Fresas, el mismo punto donde durante meses se concentraron protestas, actividades culturales y jornadas informativas para evitar la afectación del árbol centenario.

El movimiento para salvar a Laureano comenzó en febrero del año pasado, cuando se dieron a conocer los planes de intervención en el predio donde se ubica el árbol, cuya edad supera los 115 años.

Desde entonces, vecinos de la colonia Tlacoquemécatl del Valle se organizaron para frenar la obra inmobiliaria que, a su juicio, ponía en riesgo no solo el ejemplar, sino el equilibrio ambiental de la zona.

La presión vecinal rindió frutos en agosto del año pasado, cuando se emitió la declaratoria que reconoce a Laureano como patrimonio cultural y ambiental de la Ciudad de México.

Esta decisión representó un punto de inflexión, afirmó en entrevista con Excélsior Patricia Solano, integrante del colectivo “Salvemos a Laureano”.

“Nos dio muchísima tranquilidad, porque ya contábamos con el respaldo institucional para su conservación, iniciamos la lucha en febrero del año pasado y el que se nombrara patrimonio natural y ambiental fue decisivo para su preservación”, señaló.

Cuidado especial

Sin embargo, Solano afirmó que este sábado los vecinos celebran por partida doble; primero, la colocación de la placa con la que se reconoce a Laureano como patrimonio; segundo, la creación del primer plan de manejo para árboles patrimoniales en la capital.

Narró que hasta antes de Laureano, la ciudad no contaba con un esquema técnico que estableciera cómo debían cuidarse estos ejemplares.

El documento, emitido el 12 de diciembre pasado, define desde los procesos de mantenimiento y poda, hasta el tipo y cantidad de fertilizantes, el manejo del cajete y las medidas para evitar daños estructurales al árbol.

El plan fue elaborado de manera interinstitucional, con la participación de las secretarías del Medio Ambiente la Secretaría, Cultura y otras dependencias, en total siete instancias, además de especialistas y vecinos.

Con ello, Laureano sienta un precedente que permitirá replicar este modelo de protección en otros árboles patrimoniales de la ciudad, celebró Patricia Solano.

“Hay otros árboles, ahuehuetes sobre todo, también patrimonio, pero nunca se había emitido un plan para su manejo. Entonces, Laureano sienta un precedente en el sentido de que a partir de Laureano se estructura un plan de manejo para todos los árboles patrimoniales en la ciudad”, detalló.

Uso futuro del terreno

Como parte de su implementación, se conformó un comité de vigilancia integrado por autoridades, arboristas y habitantes de la zona, encargado de supervisar que el plan de manejo se cumpla puntualmente, dijo Solano.

Más allá de Laureano, la organización vecinal ha ampliado su mirada hacia otros casos en Benito Juárez, una alcaldía que, afirman, ha sido particularmente afectada por el desarrollo inmobiliario.

Patricia Solano señaló que se mantienen atentos a nuevas construcciones y buscan dialogar con desarrolladores para garantizar que las obras se adapten a la presencia de árboles, no al revés.

“El árbol no es un elemento decorativo, es esencial para la vida”, sostuvo.

Sobre el futuro del predio en Miguel Laurent 48, detalló que después de que el 18 de junio un juez federal otorgó una suspensión provisional que impidió la tala, remoción o trasplante del árbol, tras considerar que existía un riesgo real por la edificación de un inmueble de cinco niveles, una parte del movimiento vecinal optó por respetar la propiedad privada y concentrarse en la protección del arbolado. Y otra facción, de la que se deslindó, impulsó la expropiación del terreno.

“Media parte del grupo decidió que ellos iban a buscar la expropiación. Entonces, nos deslindamos completamente de ese grupo, porque pues no vamos en función de hacer una expropiación, menos en esta alcaldía, sino más bien como en la parte de respeto de la propiedad privada”, afirmó.

Reconfiguran proyecto en Miguel Laurent 48

Solano dio a conocer que las pláticas con autoridades y representantes de la inmobiliaria se mantienen. Y adelantó aue el desarrollador “ya modificó los planos originales del proyecto para garantizar la conservación de Laureano y de otro árbol contiguo, un colorín”.

Entre los cambios acordados se encuentran la eliminación del sótano y el retiro de la construcción varios metros hacia el interior del predio, “a fin de no afectar raíces ni ramas, se va a reconfigurar la edificación respetando la presencia del árbol y garantizando su permanencia”, precisó.

Laureano sienta un precedente que permitirá replicar este modelo de protección en otros árboles patrimoniales de la ciudad Foto: Especial

Por último, afirmó que para el colectivo “Salvemos a Laureano” la colocación de la placa no marca un punto final, sino el inicio de una nueva etapa de vigilancia y conciencia ambiental.

Advirtió la representante vecinal que problemas como el muérdago, en un buen número de árboles nativos, no sólo de la alcaldía Benito Juárez, sino en toda la ciudad, podrían llevar a la desaparición de ejemplares, como ocurrió con las palmeras.

La pérdida de arbolado urbano es una amenaza latente, insistió, al llamar a repensar la relación de la ciudad con su entorno natural.

“Respirar no es un lujo, es un derecho para todos, no para unos cuantos”, concluyó.

Actualmente, la obra que se edificaría en el predio de Miguel Laurent 48 está parada. En las vallas metálicas que resguardan el predio se mantienen decenas de cartulinas con exhortos ciudadanos a luchar por Laureano.

Mientras que en el tronco del laurel centenario, persisten decenas de listones de colores, con “plegarias” para mantener en pie al ejemplar, fueron colocados en las innumerables manifestaciones realizadas por vecinos durante el último año.

