Kenianos dominan el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026; Jorge Luis Cruz da la sorpresa con histórico podio para México

La XIX edición del Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA reunió este domingo a 35 mil corredores nacionales e internacionales, quienes recorrieron los 21.0975 kilómetros de un circuito renovado que tuvo salida en el Hemiciclo a Juárez y meta en el Ángel de la Independencia. La competencia volvió a consolidarse como una de las pruebas de ruta más importantes de América Latina, en un ambiente marcado por el entusiasmo deportivo que vive la capital de México.

Los atletas de Kenia volvieron a imponer condiciones en la prueba élite. Simon Maywa se adjudicó el primer lugar de la rama varonil con un tiempo de 1:04:36, mientras que su compatriota Gladys Cherop Longari conquistó la rama femenil al cruzar la meta en 1:12:19, confirmando el dominio africano en una de las carreras más emblemáticas del país.

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Sin embargo, la gran historia de la jornada la protagonizó el mexicano Jorge Luis Cruz Pérez, quien resistió el ritmo impuesto por los corredores africanos para finalizar en la tercera posición absoluta de la rama varonil finalizando con un tiempo de 1:06:07.

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La edición 2026 también estrenó un nuevo recorrido debido a la instalación del FIFA Fan Festival en el Zócalo capitalino. La ruta atravesó algunos de los principales corredores de Paseo de la Reforma y Chapultepec, ofreciendo un desafío distinto para los participantes y una experiencia renovada para corredores y espectadores.

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El Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2026 contó con el respaldo de BBVA como patrocinador principal, acompañado por marcas como adidas, Telcel, Electrolit, Garmin, Lapi y Skarch, además del apoyo del Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto del Deporte capitalino para la organización del evento.