Ayer en Los Dinamos, hoy rescatan a tres personas en el Ajusco

Una mujer y dos hombres fueron rescatados luego de que se extraviaron en el Parque Nacional Ajusco, ubicado en la alcaldía Tlalpan.

Policías sectoriales en coordinación con uniformados de la Policía Auxiliar y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), establecieron un dispositivo de búsqueda para hallarlos.

“En atención a un reporte de varios ciudadanos extraviados en la zona boscosa del parque Ajusco, los efectivos coordinaron el apoyo de rescatistas del ERUM, y tras evaluar el terreno y armar un plan de búsqueda, desplegaron cuadrillas para realizar recorridos en distintos puntos del parque.

Posteriormente, tras varios minutos de búsqueda y de descenso, los equipos de trabajo localizaron a la mujer y a los dos hombres que fueron resguardados y llevados a una zona segura donde los paramédicos del ERUM les realizaron una valoración médica general, y determinaron que se encontraban con deshidratación, pero estables”, informó la dependencia en un comunicado.

Paramédicos del ERUM les realizaron una valoración médica general, y determinaron que se encontraban con deshidratación, pero estables. Cortesía SSC

Sin embargo, la mujer presentaba niveles bajos de glucosa y señaló tener hambre y mareos, por lo que la trasladaron a un hospital para su atención médica especializada

Para así descartar algún otro padecimiento, en compañía de un familiar que llegó al sitio y agradeció el apoyo de los policías de la SSC”, agregó.

El fin de semana elementos de SSC rescataron a 10 personas extraviadas en Los Dinamos. Tres mujeres en un caso y siete personas en otro.

Por lo que la SSC exhortó a quienes acudan a zonas boscosas o de alta montaña a informar a sus familiares de su ubicación y horario estimado de regreso.