Capturan víbora dentro de una vivienda de la alcaldía Benito Juárez | VIDEO

Una víbora fue capturada y puesta bajo resguardo por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), en coordinación con personal de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), luego de ser localizada al interior de una vivienda en la alcaldía Benito Juárez.

El reptil fue encontrado en un domicilio ubicado cerca del cruce de las calles Zempoala y Torres Adalid, en la colonia Narvarte Poniente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, policías bancarios realizaban recorridos de seguridad y vigilancia cuando fueron alertados sobre la presencia de un reptil en una casa. Al llegar al lugar, se entrevistaron con una mujer de 40 años, quien les informó que momentos antes había observado una víbora dentro de la cocina de su vivienda.

Tras confirmar el reporte, los oficiales solicitaron el apoyo de personal de la Brigada de Vigilancia Animal, cuyos integrantes realizaron la captura del ejemplar con las medidas de seguridad correspondientes. Posteriormente, la víbora fue colocada en una jaula especial y trasladada a las instalaciones de la BVA, ubicadas en la alcaldía Xochimilco.

Una vez en el sitio, médicos veterinarios zootecnistas realizaron una valoración para verificar el estado de salud del reptil.

La SSC recordó que, a través de la Brigada de Vigilancia Animal, se brinda atención y protección a diversas especies, por lo que exhortó a la población a respetar a los animales, evitar maltratarlos y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades correspondientes.