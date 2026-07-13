Expropiarán dos predios en CDMX para construir vivienda social

El Gobierno de la Ciudad de México determinó que el inmueble ubicado en Avenida Chapultepec 380, en la colonia Roma Norte, es de utilidad pública para construir vivienda social.

Se trata de un predio de unos 665 metros cuadrados ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc entre las calles Medellín y Monterrey, a unas cuadras del Ángel de la Independencia y la Glorieta de Insurgentes.

La Secretaría de Gobierno publicó este lunes en la Gaceta Oficial una declaratoria en donde determina que el predio es de utilidad pública y que el Instituto de Vivienda (Invi) construirá un desarrollo habitacional social.

Desde 2016 el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México determinó que el inmueble actual no cuenta con las condiciones de seguridad por lo que se encuentra en alto riesgo estructural.

Por lo cual las autoridades dictaminaron procedente iniciar los trámites para la expropiación del inmueble.

Las personas que ocupan dicho inmueble aceptaron las condiciones generales del citado programa de sustitución de vivienda en lo relativo al mejoramiento urbano del mismo, obligándose a desocuparlo y a reubicarse por sus propios medios, durante el tiempo que se realicen los trabajos correspondientes y hasta la entrega de las viviendas que se construyan”, se indicó en la publicación.

Las autoridades dictaminaron procedente iniciar los trámites para la expropiación del inmueble. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

Se determina como causa de utilidad pública, el mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular”, se indicó.

La colonia Roma Norte se ubica en u polígono de alto estrés inmobiliario en donde, el año pasado, las autoridades anunciaron que se desarrollarán proyectos de vivienda social para combatir la gentrificación.

Expropian otro en Venustiano Carranza

El Gobierno de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial decreto por el que expropió el predio Rafael Buelna 32, colonia Damián Carmona, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Se trata de un predio de 184.37 metros cuadrados. El Invi se encargará de pagar la indemnización al dueño y de desarrollar un proyecto de vivienda de interés social y popular.