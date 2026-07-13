Implementan operativo de verano en la alcaldía Miguel Hidalgo

La alcaldía Miguel Hidalgo puso en marcha el Operativo Verano Seguro para garantizar que no haya delitos como el robo a casa habitación durante el periodo vacacional.

El alcalde, Mauricio Tabe, indicó que serán unos 180 policías desplegados quienes se encargarán de vigilar las calles de la demarcación para inhibir los delitos.

Tabe también pidió el apoyo de los vecinos para que denuncien en caso de que observen situaciones sospechosas.

“Queremos policías atentos, recorriendo las colonias, vigilando, previniendo y sobre todo que nuestros vecinos se sientan seguros. Que cuando ellos salen de vacaciones, saben que hay un equipo que está trabajando 24-7 para garantizar su seguridad.

“Pero necesitamos también la participación de los vecinos. La participación para informarnos si ven una persona o un vehículo sospechoso, denúncienlo”, expresó en conferencia de prensa.

El alcalde presumió que los delitos han bajado 50 por ciento durante el periodo vacacional en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Y que en 2025 no tuvieron un sólo caso de robo a casa habitación.

“En Miguel Hidalgo, la seguridad no toma vacaciones mientras nuestros vecinos descansan, nosotros los cuidamos. Y así le hemos hecho año con año. En estas vacaciones de verano seguimos blindando Miguel Hidalgo y hoy arrancamos el Operativo Verano Seguro”, dijo.

Tabe pidió a los vecinos de Miguel Hidalgo tener precaución con las modalidades de delitos como “La Patrona” en donde extorsionadores se hacen pasar por los dueños de las residencias o fingen tenerlos secuestrados para engañar a las trabajadoras domésticas para que entreguen dinero o artículos de valor.

Con los “Halcones” que se hacen pasar por repartidores de mercancías o comida quienes sólo están observando si las viviendas están solas o descuidadas.

Y tener cuidado con las publicaciones en redes sociales sobre sus salidas de vacaciones puesto que pueden brindan información que los delincuentes pueden aprovechar para hacer fechorías.

Ante la propuesta de vecinos de instalar parquímetros en las colonias Granadas y la oposición de otros al proyecto, Tabe indicó que deberá ser un acuerdo el que prevalezca entre los residentes de la zona.

Indicó que existe una propuesta ciudadana de instalar parquímetros en la zona, pero que otros vecinos se oponen a ello.

“Hay quienes lo promueven y hay quienes se oponen a esto. Pero vamos a esperar a que decidan los vecinos. No es del interés de la alcaldía intervenir en alguna de las posiciones. Nosotros vamos a respetar la posición de los vecinos”, expresó.